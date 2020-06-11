Премьер назвал сроки приближения Украины к "промышленному безвизу" с ЕС

По словам премьера, наша страна должна выполнить большой объем работы для этого.

Украина сможет приблизиться к заключению с Европейским Союзом Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА, так называемый "промышленный безвиз" - УНИАН) не ранее, чем через год, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

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"Приближение к промышленному безвизу с Европейским Союзом - это, как минимум, год работы. Но мы эту работу ведем, мы будем выполнять те параметры и требования, которые необходимы, чтобы получить такую возможность, когда товары, работы и услуги смогут беспрепятственно попадать на территорию Европейского Союза", - сказал он.

Также премьер добавил, что Украина намерена обеспечить промышленный безвиз не только с ЕС, но и с другими мировыми экономическими лидерами, в том числе с теми, которые входят в "Большую двадцатку".

"Такие намерения есть, мы над этим работаем. Во всех международных переговорах с лидерами государств, с руководителями правительств, и президент, и я, как премьер-министр, и министр иностранных дел ведем эту линию и работаем над тем, чтобы это можно было достичь в ближайшее время", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года экс-премьер Алексей Гончарук заявлял, что Украина через пять лет хочет максимально приблизиться к членству в Европейском Союзе. Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", а также заинтересована в заключении АСАА - соглашения о так называемом "промышленном безвизе", который станет значительным шагом на евроинтеграционном пути.

В январе 2020 года тогдашний глава правительства заявлял, что Украина выполнила все необходимые условия для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

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