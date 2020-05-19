Первый шаг к "промышленному безвизу": Рада одобрила законопроект о строительной продукции

Верховная Рада одобрила законопроект о внедрении в Украине регламента ЕС о качестве строительной продукции.

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, который направлен на внедрение в Украине регламента Европейского Союза о качестве строительной продукции.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2698 «О предоставлении строительной продукции на рынке» проголосовали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила в своем выступлении заместитель главы парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, с 2018 года в Украине отменена обязательная сертификация стройматериалов, что привело к появлению на рынке не только товаров низкого качества, но также фальсификата и подделок. Потому этот законопроект направлен на исправление данной ситуации путем внедрения европейских стандартов качества для строительной продукции.

«В свое время Украина взяла на себя обязательства, которые прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС, и в 56-м пункте прописана имплементация 305-го европейского регламента и его внедрение на территории нашей страны. Этот европейский регламент внедряет обязанность производителей декларировать технические характеристики своей продукции и нести ответственность за товары, которые находятся на рынке», - сказала она.

По её словам, принятие законопроекта является первым шагом для дальнейшего «промышленного безвиза» (Соглашения АККА), что позволит украинским товарам получить свободный доступ к европейским и мировым рынкам.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что законопроект предлагает установить круг обязательств участников рынка; определить принципы декларирования технических показателей строительной продукции; ввести механизмы определения технических показателей существенных характеристик.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года на то время премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина через пять лет хочет максимально приблизиться к членству в Европейском Союзе. Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", а также заинтересована в заключении АСАА - соглашения о так называемом «промышленном безвизе», который станет значительным шагом на евроинтеграционном пути.

В январе 2020 года глава правительства заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.