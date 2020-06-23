Падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2%

По сравнению с апрелем, промпроизводство в мае выросло на 4,9% без учета корректировки на эффект календарных дней и на 2,8% - с учетом корректировки.

Спад промышленного производства в Украине в мае 2020 года в годовом выражении - к маю 2019 года - без учета корректировки на эффект календарных дней снизился до 12,2% после падения на 16,2% в апреле.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в мае в годовом выражении упало на 11,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем, промпроизводство в мае выросло на 4,9% без учета корректировки на эффект календарных дней и на 2,8% - с учетом корректировки.

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По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в мае в добыче каменного и бурого угля - на 44,5%, производстве автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств - на 40,9%, в текстильном производстве и производстве одежды - 36,6%.

Рост в годовом выражении зафиксирован в производстве фармацевтических продуктов и препаратов - на 8,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.

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