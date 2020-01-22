Промпроизводство в Украине упало после роста годом ранее

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промпроизводство с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 8,3%, без учета корректировки – на 7,7%.

Промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промпроизводство с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 8,3%, без учета корректировки – на 7,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем - ноябрем - промпроизводство в декабре с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 1,1%, без учета корректировки – на 1,7%.

По информации Госстата, наибольшее падение в 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксировано в производстве электрического оборудования (19,9%), текстильной промышленности (9,9%), производстве транспортных средств (9,7%), деревообрабатывающей промышленности (5,8%), машиностроении (5,6%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (5,1%).

Рост по итогам года зафиксирован в фармацевтике (5,1%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (4,3%), химической промышленности (3,3%), добыче сырой нефти и природного газа (2%), производстве прочих машин и оборудования (1,4%), пищевой промышленности (0,2%), производстве мебели и другой продукции (0,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2018 году выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.

В 2016 году промпроизводство в Украине выросло на 2,8% впервые после четырех лет падения – в 2012-2015 годы.