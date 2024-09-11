Компания "Лукойл" в октябре хочет возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию после того, как венгерская MOL заявила о соглашении по транспортировке "черного золота". Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.
Поставки нефти решили возобновить, поскольку планы по экспорту были составлены заранее и перенаправить большие объемы очень сложно.
Агентство напоминает, что летом Украина устроила Венгрии энергетический кризис без "Дружбы". В частности, Киев запретил компании "Лукойл" поставки после внесения российской группы в санкционный список. Позже сообщалось, что из-за этого в Венгрии может возникнуть дефицит топлива (страна очень сильно зависит от российских энергоресурсов).
Как стало известно в сентябре, в энергетической компании MOL достигли соглашения о продлении транзита российской нефти через Украину.
Нефтепровод "Дружба" - что надо знать
Система "Дружба" является одним из крупнейших и наиболее мощных нефтепроводов в мире. В ее состав входит около 8900 км трубопроводов.
Нефтепровод идет от Альметьевска (Республика Татарстан) до Брянска, а затем до белорусского Мозыря.
После этого маршрут разделяется на северную и южную часть. Последняя проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.
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