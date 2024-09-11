В качестве основных поставщиков сырой нефти в Словакию и Венгрию в сентябре рассматривали российские компании "Татнефть" и "Роснефть".

Компания "Лукойл" в октябре хочет возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию после того, как венгерская MOL заявила о соглашении по транспортировке "черного золота". Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.

Поставки нефти решили возобновить, поскольку планы по экспорту были составлены заранее и перенаправить большие объемы очень сложно.

Агентство напоминает, что летом Украина устроила Венгрии энергетический кризис без "Дружбы". В частности, Киев запретил компании "Лукойл" поставки после внесения российской группы в санкционный список. Позже сообщалось, что из-за этого в Венгрии может возникнуть дефицит топлива (страна очень сильно зависит от российских энергоресурсов).

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Как стало известно в сентябре, в энергетической компании MOL достигли соглашения о продлении транзита российской нефти через Украину.

Нефтепровод "Дружба" - что надо знать

Система "Дружба" является одним из крупнейших и наиболее мощных нефтепроводов в мире. В ее состав входит около 8900 км трубопроводов.

Нефтепровод идет от Альметьевска (Республика Татарстан) до Брянска, а затем до белорусского Мозыря.

После этого маршрут разделяется на северную и южную часть. Последняя проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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