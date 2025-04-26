В то же время Япония работает над заключением соглашения с США по пошлинам.

Япония планирует противостоять любым попыткам США привлечь ее к экономическому блоку, который направлен против Китая, ведь страны имеют между собой важные торговые связи. Об этом пишет Bloomberg.

В издании напомнили, что как и многие другие страны Япония пытается получить постоянное облегчение от пошлин президента США Дональда Трампа. В частности чиновники заявили анонимно для Bloomberg, что Япония хочет заключить соглашение до того, как закончится 90-дневный срок действия пошлин. Один из чиновников также сказал, что Япония надеется заключить соглашение до саммита "Большой семерки", который состоится в июне.

Однако официальные лица отметили, что Япония не хочет быть втянутой в любые действия США, которые будут направлены на торговое давление на Китай. В Bloomberg подчеркнули, что Пекин является крупнейшим торговым партнером Токио и важным источником товаров и сырья.

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"Хотя США не обращались к Японии с конкретными требованиями в отношении Китая, Токио будет отдавать приоритет собственным интересам, если это произойдет", - добавляют японские чиновники.

Один из чиновников отметил, что Япония не раз давала понять Китаю, что она не совсем разделяет позицию США по экспорту микросхем и ограничений на полупроводники.

В свою очередь в то время, как Япония работает над заключением соглашения с США, правительство Китая предостерегло страны от этого. По словам президента КНР Си Цзиньпина, он "решительно выступает против того, чтобы любая сторона заключала соглашение за счет интересов Китая".

"Мы должны быть очень осторожными в вопросах экономической безопасности и цепочки поставок с участием Китая", - подчеркнула депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии и бывший министр иностранных дел сказала Коно Таро в интервью Bloomberg TV.

Пошлины США и Китая - последние новости

Недавно Reuters писал, что Китай готов отменить по шлины на некоторые американские товары. Среди них могут быть вакцины, химикаты и авиадвигатели, однако официального подтверждения достоверности этой информации нет.

В то же время CNN сообщало, что президент США Дональд Трамп намекнул на снижение пошлин в отношении Китая. По его словам, пошлины существенно снизятся, но не будут нулевыми.

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