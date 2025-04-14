Японский премьер-министр считает, что тарифы США могут нарушить мировой экономический порядок.

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба заявил, что новые пошлины президента США Дональда Трампа могут нарушить мировой экономический порядок, сообщает Reuters.

В то же время он подчеркнул, что Япония будет искать общий язык с Соединенными Штатами относительно того, как страны могут сотрудничать в различных сферах, в частности в торговле и национальной безопасности.

"Во время переговоров с Соединенными Штатами мы должны понимать, что стоит за аргументацией Трампа как с точки зрения логики, так и эмоциональных элементов... Я полностью осознаю, что то, что произошло до сих пор, может нарушить мировой экономический порядок", - сказал Исиба.

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Он добавил, что правительство сейчас не намерено выдавать дополнительный бюджет, но готово действовать своевременно, чтобы смягчить экономический удар от тарифов США.

Отмечается, что свои заявления Исиба сделал перед началом двусторонних торговых переговоров в четверг. Министр экономики Японии Рёси Аказава сообщил, что переговоры будут проводиться между министрами финансов Японии Кацунобу Като и США Скоттом Бессентом.

Пошлины Трампа: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп ввел 25-процентные пошлины на все импортные авто, которые должны были вступить в силу 2 апреля. "Это продолжит стимулировать рост, которого вы не видели раньше. Мы фактически будем взимать 25% пошлины. Но если вы строите свой автомобиль в США, то тариф не будет взиматься", - отмечал Трамп.

После объявления введения пошлин США акции японских автопроизводителей упали на 2-5%. В стране заявили, что рассматривают "все возможные варианты" ответа. Главный пресс-секретарь Ёсимаса Хаяси назвал пошлины, которые ударят по двигателю японской экономики, "крайне печальными".

9 апреля Трамп объявил о "паузе" в тарифах для всех, кроме Китая. Для последнего же они не просто остались на повышенном уровне, а дополнительно выросли до 125%. Также президент Америки похвастался, что 75 стран мира обратились в Вашингтон с предложением обсудить вопросы торговли, в частности проблему таможенных тарифов.

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