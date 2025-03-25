Индия ожидает повышения тарифов на ключевые экспортные товары из США на величину от 6 до 10%.

Индия готова снизить пошлины на более чем половину американского импорта на первом этапе торговой сделки. Данное решение станет самым крупным снижением за последние годы, направленным на предотвращение ответных пошлин.

Издание Reuters пишет, что в Нью-Дели подсчитали, что ответные пошлины затронут 87% всего экспорта в США на сумму 66 миллиардов долларов. По данным источников, Индия готова снизить пошлины на 55% импортируемых американских товаров, которые в настоящее время облагаются тарифами в размере от 5% до 30%.

В этой категории товаров Индия готова "существенно" снизить пошлины или полностью отменить некоторые из них на импортируемые из США товары на сумму более 23 миллиардов долларов.

Видео дня

По данным Всемирной торговой организации, средневзвешенная пошлина в США составляет около 2,2%, в то время как в Индии - 12%. Дефицит торгового баланса США с Индией составляет 45,6 миллиарда долларов.

Представители индийского правительства предупредили, что снижение пошлин зависит от получения льгот по взаимным пошлинам. При этом данное решение не окончательное, и обсуждаются другие варианты, как отраслевая корректировка пошлин и переговоры по каждому продукту, а не широкое снижение.

Индия также рассматривает возможность проведения более широкой реформы пошлин для равномерного снижения барьеров, но эти обсуждения находятся на ранних стадиях и могут не фигурировать сейчас в переговорах.

По словам источников, Нью-Дели пока что ожидает повышения пошлин на 6-10% на жемчуг, минеральное топливо, машины, котлы и электрооборудование, которые составляют половину экспорта в США.

Один из чиновников сказал, что экспорт фармацевтической и автомобильной продукции на сумму 11 миллиардов долларов может оказаться наиболее разрушительным из-за взаимных пошлин. В связи с этим Нью-Дели также будет настаивать на поэтапном снижении пошлин на авто, которые сейчас фактически превышают 100%.

В то же время пошлины на мясо, кукурузу, пшеницу и молочные продукты, которые составляют от 30 до 60%, не обсуждаются, но на миндаль, фисташки, овсянку и киноа могут быть снижены.

Пошлины Трампа – главные новости

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин в адрес стран, которые облагают американские товары более высокими пошлинами.

Власти Индии пытаются избежать огромных пошлин, поэтому согласились увеличить импорт американской нефти и газа, чтобы сократить торговый дисбаланс между двумя.

20 марта Трамп заявил, что со 2 апреля в отношении Индии все же введут пошлины, хотя Нью-Дели снизило пошлины на импорт бурбона и дорогих мотоциклов.

Вас также могут заинтересовать новости: