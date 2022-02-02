Лицензирование банков, обслуживающих игорный бизнес, – дополнительные деньги в бюджет, полагает Невмержицкий.

Получение банками лицензий на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр способствует детенизации игорного бизнеса, защите клиентов игровых заведений и увеличению поступлений в государственный бюджет.

Об этом заявил управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий, комментируя сообщение о том, что АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) стал первым украинским банком, получившим лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр.

"Это очень положительный момент, шаг к тому, чтобы игорный бизнес выходил из тени. Это шаг к защите участников этой деятельности и поступлению денег в бюджет. Если лицензия предоставляется банкам, это только способствует прозрачности. Банк, несмотря на то, что это зарегулированное учреждение, пользуется доверием. Это защита игрового бизнеса, потому что в нелегальных заведениях участникам некуда жаловаться, если их просто обманывают. Если лицензия предоставляется банку, то есть защита участников, занимающихся этими развлечениями", – отметил Евгений Невмержицкий.

Комментируя находящийся на рассмотрении парламента законопроект №2713-д, направленный на снижение налоговой нагрузки на игорный бизнес, эксперт отметил, что снижение налогового и административного давления будет способствовать развитию отрасли.

"Любое снижение налогообложения до приемлемого уровня способствует детенизации экономики. Также нужно устанавливать льготы для работающих легально и ограничения для тех, кто работает нелегально. И это должны быть не только рейды, потому что это только дополнительная коррупция. Уменьшение налогообложения – это положительный шаг для легализации игорного бизнеса", – подчеркнул Владимир Невмержицкий.

По мнению эксперта, легализация игорного рынка будет способствовать распространению крупными операторами рынка принципа ответственной игры и по сравнению с нелегальной рыночной моделью сократит проявления игровой зависимости.

"Любая легализация способствует уменьшению негативных последствий от игорного бизнеса. Попаданию в игровую зависимость больше способствуют нелегальные учреждения. Легализованный бизнес следит за своей репутацией и ограничивает возможность попасть в зависимость от игры. Этот вопрос будет существовать для любого общества. Но, вводя запреты, государство будет только способствовать ее распространению", – отметил Евгений Невмержицкий.

Как сообщали СМИ, IBOX BANK стал первым украинским банком, получившим лицензию на обслуживание игорного бизнеса. Такое решение было принято Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей 27 января 2022 года. В сентябре прошлого года IBOX BANK запустил услугу эквайринга для казино с игровой лицензией КРАИЛ в Украине. Банк может осуществлять прием платежей в пользу лицензионных казино в Украине, используя специальный MCC 7995: транзакции по азартным играм.

АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) – классический универсальный банк, предоставляющий все виды банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам любой формы собственности. С 2020 года IBOX Bank стал транзакционным банком полного цикла. По итогам 2021 года доход IBOX BANK (АО "АЙБОКС БАНК") увеличился в пять раз, а общие активы банка выросли на 90% – до 3,8 млрд грн. Кредитно-инвестиционный портфель увеличился на 67%, а балансовый капитал – на 136%. В результате в 2021 банк показал финансовый результат на 378% больше, чем в прошлом году.