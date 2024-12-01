Наплыв военных мигрантов увеличил польский ВВП на 0,7-1,1%.

Мнение о том, что украинские беженцы живут за средства польских налогоплательщиков, является ошибочным. Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал эксперт компании Deloitte Александр Лашек.

По его словам, уже после полутора лет пребывания в Польше большинство украинских беженцев содержали себя самостоятельно. Речь идет как о наемных работниках, так и о предпринимателях. В то же время 80% военных мигрантов имели работу в Польше или дистанционно работали в Украине.

"Степень экономической интеграции была очень быстрой. Этому способствовало то, что среднестатистический беженец, приехавший в Польшу, был высококвалифицированным, в частности, по сравнению с предыдущей волной миграции. Но в начале они были вынуждены работать на должностях, ниже уровня своей квалификации", - отметил эксперт.

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Также он опроверг миф о том, что беженцы из Украины дорого обходятся польской экономике. Так, по данным Евростата, на конец сентября 2024 года в Польше находилось почти 980 тысяч украинских беженцев. При этом налоги, которые платят мигранты, превышают начальную помощь, которую они получили от государства, говорит Лашек:

"Мы оценили, что наплыв военных мигрантов увеличил польский ВВП на 0,7-1,1%. Этот наплыв беженцев помог польской экономике. ... Если глобально говорить о беженцах, то однозначно от их появления на польском рынке выиграли польская экономика, польские налогоплательщики и польские предприниматели".

Также, по данным издания, не подтвердилась информация, что украинцы забирают у поляков работу. В частности, в Союзе украинских предпринимателей говорят, что Польша - страна с наименьшей в Европе безработицей. Так, по данным Главного управления статистики государства, на конец августа 2024 года уровень безработицы составил 5%, в центрах занятости есть запросы на почти 80 тысяч вакансий.

Украинские переселенцы в Польше - последние новости

Как сообщал УНИАН, почти 80% украинцев в Польше работают или ищут работу. При этом доля граждан Украины, которые декларируют намерение поселиться в Польше на постоянное проживание, не растет.

В то же время эксперты отмечают высокую профессиональную активность украинцев на польском рынке труда.

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