Средняя зарплата в Польше в четыре раза выше украинской: сколько зарабатывают

Польские работники в среднем зарабатывают почти 10 тысяч злотых, однако значительная часть людей получает заметно меньше.

Средняя зарплата в Польше в феврале составила 9 966 злотых, или около 119 тысяч гривень. По ориентировочным подсчетам, после уплаты налогов работник может получать около 7,1 тыс. злотых, или 85 тыс. грн. Для сравнения: средняя зарплата украинцев после уплаты налогов составляла 21 807 грн.

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), проанализированным аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal, в феврале средняя зарплата в Польше выросла на 6,4% по сравнению с февралем прошлого года.

Таким образом, если сравнивать зарплаты после уплаты налогов, средний доход в Польше составлял ориентировочно 85 тыс. грн, против 21,8 тыс. грн в Украине. То есть польский показатель примерно в четыре раза выше, а разница составляет около 63,2 тыс. грн в месяц.

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Сколько зарабатывают в Польше в месяц

В то же время средняя зарплата, как и в Украине, не отражает реальный уровень доходов всех работников. Значительная часть людей получает меньше. Около 40% работников получали не более 6 802 злотых (около 81 тыс. грн), тогда как для вхождения в 30% наиболее высокооплачиваемых работников необходимо было получать не менее 10 257 злотых (более 122 тыс. грн). Лишь 10% зарабатывали от 17 111 злотых (примерно 204 тыс. грн).

"Польский рынок труда становится всё более сегментированным. Средняя зарплата в почти 10 тыс. злотых может создавать впечатление, что именно такой уровень дохода является типичным для польского работника. На самом деле половина людей зарабатывает значительно меньше", – отметил основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Он указал, что уровень оплаты труда всё сильнее зависит от конкретной отрасли, масштаба бизнеса, дефицитности профессии и квалификации работника. По его словам, самые высокие доходы в феврале этого года наблюдались в добывающей промышленности, где даже медианная зарплата составляла 13 794 злотых (165 тыс. грн). В добыче каменного и бурого угля половина работников получала не менее 16 897 злотых (202 тыс. грн).

Высокие доходы также наблюдаются в цифровой сфере. В видах деятельности, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-сайтами, средняя зарплата достигла 18 940 злотых (226 тыс. грн).

На другом конце рынка оказались виды деятельности с низкой стоимостью труда и большей доступностью персонала. В частности, самая низкая средняя зарплата была зафиксирована в детективных и охранных услугах – 5 547 злотых (66 тыс. грн).

Важным фактором уровня дохода в Польше остается также возраст работника. Самую низкую среднюю зарплату в феврале получали работники в возрасте до 25 лет – 6 622 злотых (79 тыс. грн). Самая высокая же она была среди работников старше 65 лет – 11 112 злотых (133 тыс. грн). По медианному показателю лидировала возрастная группа 45–54 года – 8 109 злотых (97 тыс. грн).

Зарплаты в Украине и ЕС – последние новости

В начале августа сообщалось, что самая высокая минимальная месячная зарплата в Европе зафиксирована в Люксембурге – 2771 евро. Среди стран ЕС самый низкий показатель у Болгарии – 620 евро. Если учитывать страны-кандидаты в Евросоюз, то самая низкая минимальная зарплата в Украине – 169 евро.

В июне средняя зарплата в Украине выросла на 5,9% по сравнению с маем и достигла 32 783 гривень до уплаты налогов. Таким образом, после вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора украинцы в среднем получали "чистыми" на руки 25 243 гривни.

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