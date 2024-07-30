Сергей Марченко отметил, что из-за этого решения много критики.

Министр финансов Сергей Марченко не видит проблем, связанных с введением военного сбора в размере 15% стоимости транспорта. Предполагается, что его будут платить при первой регистрации авто.

В интервью РБК-Украина чиновник отметил, что критики частично правы, когда говорят, что это решение приведет к тенизации рынка.

"Тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком", - считает Марченко.

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При этом он указал, что авто не является покупкой первой необходимости в стране, в которой идет война.

"У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль... Покупка авто сейчас не является неотложной критической потребностью", - заявил чиновник.

Кроме того, Марченко напомнил, что для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС.

Повышение налогов в Украине - последние новости

В Верховной Раде озвучили дефицит бюджета Минобороны на 2024 год. Только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 миллиардов гривень.

В связи с рядом финансовых проблем Украина впервые с начала российского вторжения собирается повысить налоги. Кабинет министров подготовил законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, повышение ставки военного сбора по зарплатам украинцев с 1,5% до 5%, а также его распространение на юрлиц - 1% от оборота и на отдельные операции физлиц - с 5 до 30%.

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