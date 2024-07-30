Сергей Марченко отметил, что в основном государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты.

Министр финансов Сергей Марченко считает справедливым шагом повышать налоги во время войны ради финансирования Сил обороны. Он отметил, что не так уж много граждан исправно платят налоги.

По его словам, сейчас в основном государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты, с которых удерживаются официальные налоги. При этом он отметил, что часть граждан не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, выбирая минимальную зарплату или оформляя ФЛП.

"У нас из официально трудоустроенных 70% - это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора незначительна. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором - правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил", - заявил Марченко в интервью РБК-Украина.

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При этом он указал, что повышение НДС не выход, ведь его и так платят все, а его увеличение повлияло бы на стоимость реализуемых товаров.

Повышение налогов в Украине - последние новости

В Верховной Раде озвучили дефицит бюджета Минобороны на 2024 год. Только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 миллиардов гривень.

В связи с рядом финансовых проблем Украина впервые с начала российского вторжения собирается повысить налоги. Кабинет министров подготовил законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, повышение ставки военного сбора по зарплатам украинцев с 1,5% до 5%, а также его распространение на юрлиц - 1% от оборота и на отдельные операции физлиц - с 5 до 30%.

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