ОСМД будут кредитовать по программе "Энергодом" под 16% годовых сроком на 5 лет.

Впервые с февраля 2022 года в Украине было возобновлено банковское кредитование участников программы поддержки энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодом" от Фонда энергоэффективности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Глобус Банка", теперь участники этой программы смогут получить кредит в указанном банковском учреждении. В то же время, по словам главы Фонда энергоэффективности Егора Фаренюка, в июле этого года организация возобновила прием заявок на участие в программе, такой шаг позволит максимальному количеству ОСМД быстро подготовиться к новому непростому отопительному сезону.

"Кредитование ОСМД в рамках программы "Энергодом" - весомая помощь, которая ускоряет процесс термомодернизации жилья в Украине", - сказал он.

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ОСМД, участвующие в программе, получают грант от Фонда — 40% компенсации на установку или модернизацию индивидуального теплового пункта и, при необходимости, установку узла коммерческого учета тепла. По условиям программы, 20% стоимости проекта ОСМД могут привлекать из других источников, в частности городских программ, 40% — обязательный собственный вклад совладельцев дома.

В течение 2023 года Фонд планирует получить примерно 100 заявок от ОСМД, прогнозируемый объем выплаченных грантов — 50 млн грн.

В свою очередь, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, что, несмотря на военные риски, банк будет кредитовать ОСМД по программе "Энергодом" без первоначального взноса под 16% годовых сроком на 5 лет.

"Восстанавливать страну нужно уже сейчас по принципу: "Бери и делай". Именно поэтому накануне отопительного сезона несмотря на непредсказуемые условия войны, банк принял решение о предоставлении кредитов ОСМД-участникам программы "Энергодом", и дополнительно разработал специальную лояльную программу для заемщиков. ОСМД крайне важно получить своевременное финансирование для энергомодернизации жилья", - отметил он.

Более 60-70% заявок на льготное кредитование по энергомодернизации будут касаться жилых домов возведенных в конце 1970-1980-х годах (преимущественно панельные 9, 12 и 16-этажные дома, срок эксплуатации которых без капитального ремонта уже составляет от 40-50 лет).

Программы для ОСМД

Сейчас Фонд энергоэффективности реализует две инициативы. Программу "Энергодом", главная цель которой - внедрение энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах, Фонд запустил в 2019 году. ОСМД, которые принимают в ней участие, получают от Фонда до 70% компенсации стоимости проектов (по упрощенному пакету "а" — 40%). С ноября 2022 года Фонд запустил программу "Восстановидом", участники которой получают 100% компенсации за восстановление домов, поврежденных в результате боевых действий.

По состоянию на начало сентября участниками программ Фонда стали более 75 000 домохозяйств (65 000 — "Энергодом", более 10 000 — "Восстановидим"). Фонд компенсировал ОСМД почти 1 млрд грн ("Энергодом" — почти 900 млн грн, "Восстановидом" — примерно 100 млн грн). Программа "Энергодом" насчитывает 280 полностью или частично завершенных проектов, по программе "Восстановидом" таких проектов уже более 70.

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