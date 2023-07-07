В то же время зарплаты опытных технических специалистов с опытом сократились на 500 долларов.

На фоне общего спада IТ в Украине на рынке растет спрос на кандидатов без опыта - количество вакансий для таких специалистов за полгода выросло почти в два раза.

Как сообщают аналитики Opendatabot, опираясь на данные от украинского сайта для поиска работы IT-специалистами Djinni, несмотря на рост спроса доля вакансий для таких специалистов все еще остается наименьшей. Так, на сайте за июнь было опубликовано 550 предложений.

В то же время аналитики отмечают, что зарплаты опытных технических специалистов с опытом от 3 и даже от 7 лет сократились на 500 долларов до прошлогодних показателей.

Видео дня

Отмечается, что после оживления в мае, в июне активность в сфере IТ несколько утихла. Так, активность рекрутеров уменьшилась - было опубликовано 14,1 тысячи объявлений, что на 9% меньше, чем в мае. Также на 4% снизилась и активность соискателей. За это же время свой профиль активировали 19,6 тысяч кандидатов.

"Кандидатов в поиске все еще больше, чем предложений от рекрутеров: в среднем, 9 кандидатов на 1 вакансию. В Djinni подсчитали, что для одного найма в этом году рекрутер изучает в два раза больше резюме, чем в 2021", - говорится в сообщении.

Украинская IT-сфера в условиях войны - главное

В марте стало известно, что ровно 41% украинских айти-специалистов выехали за границу после начала полномасштабной войны и планируют вернуться в Украину.

Тогда сообщалось, что наименее склонны возвращаться специалисты, переехавшие в Канаду (62%) и США (46%), а также в Нидерланды (43%). При этом большинство эмигрировавших в Хорватию (78%) и Турцию (64%) планируют вернуться в Украину.

Кроме того, в июне стало известно, что в украинской IT-сфере работает около 240 тысяч мужчин и более 71 тысячи женщин. Так, около 19 тысяч женщин работают тестировщиками, а еще по 12 тысяч работают в разработке и рекрутинге. Известно, что 87% всех IT-специалистов оформлены как "ФОП". Поэтому можно предположить, что всего сейчас 312 тысяч айтои-специалистов в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: