В Украине появится национальный орган интеллектуальной собственности

Принятие закона позволит внедрить в стране эффективную и качественную модель государственной системы правовой защиты интеллектуальной собственности.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает создание в Украине национального органа интеллектуальной собственности.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом законопроекта №2255 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания национального органа интеллектуальной собственности" проголосовали 245 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается создание Национального органа интеллектуальной собственности Украины (НОИС) как юридического лица публичного права (государственной организации), относящегося к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики).

"Минэкономики будет обеспечивать формирование и реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, а НОИС будет выполнять отдельные публичные функции (властные полномочия) по реализации государственной политики (выдача охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности)", - говорится в документе.

Отмечается, что указанный подход по внедрению двухуровневой структуры государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности разработан с учетом передового опыта иностранных государств (в частности, Германии, Японии, Польши, Эстонии, Грузии, Дании, Сингапура, Финляндии, Южной Кореи, Франции).

"Функции НОИС будет выполнять государственная организация, которая будет создана на базе государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности" (заведение экспертизы) и будет относиться к сфере управления Минэкономики", - говорится в документе.

Также отмечается, что прозрачность деятельности НОИС будет обеспечиваться путем проведения внешнего аудита (финансового и управленческого), обнародования сметы финансов, направленных на обеспечение развития и функционирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и направлений их использования.

"Также проведение электронных публичных закупок, осуществляемых за счет государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности; устранение условий для коррупционных рисков в результате минимизации субъективного фактора в принятии решений (широкое внедрение автоматизации процессов регистрации сделок, совершение их в режиме реального времени); принятие решений в результате широкого социального диалога и с учетом общественного мнения; проведение общественного и профессионального мониторинга деятельности указанного органа", - говорится в документе.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит внедрить в стране эффективную и качественную модель государственной системы правовой защиты интеллектуальной собственности.

Как сообщал УНИАН, в Украине предлагается создать единый специализированный Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и экономической конкуренции.

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