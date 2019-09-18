Исследование: уже больше трети украинцев готовы платить за легальный контент в интернете

Намного больше украинцев готовы платить за легальный контент в онлайне, чем год назад.

Исследование, проведенное Gemius для антипиратской инициативы “Чистое небо”, показало, что 31% украинцев готовы платить за легальный контент. Год назад этот показатель составлял 13%. И все больше людей считают, что бороться с пиратством необходимо.

Лучший для этого способ, по их мнению, — создание бесплатных сайтов с легальным контентом.

Руководитель “Чистого неба” Катерина Федорова: “Ожидая результатов исследования, мы очень надеялись на положительные изменения. Но даже надеяться не могли, что они будут такими существенными — более, чем в 2 раза увеличилось количество людей, готовых платить за легальный контент! И это говорит о том, что мы на правильном пути. Ежедневный кропотливый труд правообладателей, защищающих свою интеллектуальную собственность, наша вера в реализацию главной идеи, постоянные обращения к рынку, к причастным, к пользователям, ответная реакция от партнеров — это все меняет ситуацию в лучшую сторону, изменяет поведенческие привычки не платить за контент, способствует осознанию пользователями негатива от использования чужой интеллектуальной собственности, а простыми словами — воровства или пособничества таковому”.

Участники инициативы “Чистое небо” вносят немалый вклад в изменение ситуации с нелегальным контентом в сети. Например, телегруппа StarLightMedia за прошедшие 12 месяцев добилась прекращения воровства контента 236 сайтами. По ее запросу из поисковой выдачи Google удалено 16168 ссылок на пиратский контент. 261 тысяча нелегальных видео удалены с сайтов, а 6155 — из социальных сетей. 1+1 Медиа удалили 25130 видео с сайтов, видеохостингов и социальных сетей и 4232 ссылок на пиратский контент из поисковой системы Google.

Другая организация по борьбе с нелегальным размещением контента в сети — Украинская антипиратская ассоциация (УАПА) — за этот же период добилась закрытия 173 сайтов и удаления 1211 ссылок. Причем большая часть результатов пришлась на 2019 год.

Кроме этого, правообладатели направляют нарушителям претензии, убеждают сайты перейти “на светлую сторону” и мирным путем подписать с производителями контента соглашения, открывают против нарушителей права интеллектуальной собственности уголовные дела и объявляют подозрения. Компании вкладывают ресурсы в ведение судебных дел: следственные действия с фиксацией нарушений, экспертизы, обращения в Киберполицию, санкционированные обыски. Все, чтобы настроить копи-паст фильмов и сериалов и зарабатывать на рекламе стало не таким комфортным делом.

Отдельное направление — follow the money, работа с теми контрагентами пиратов, которые помогают им получать доход. Это рекламодатели и платежные системы.

Одним из главных путей решения проблемы нелегального потребления контента респонденты Gemius называют развитие легальных видеосервисов. Самым популярным был назван YouTube. За ним с большим отрывом следуют Megogo, Google Play, Netflix, iTunes, ivi. В то же время, 41% опрашиваемых не смогли назвать ни один сайт, который предоставляет только легальное видео. И большинство не собираются специально обходить блокировки сайтов и приложений, которые размещают контент нелегально, хотя в первой волне ищущих обходов респондентов было довольно много.

На пресс-конференции по поводу открытия Kiev Media Week 16 сентября 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что пиратство — это вопрос, над решением которого власть намерена работать: “Мы будем делать так, чтобы украинский рынок рос (без пиратства — ред). Сегодня 30% людей готовы платить за контент, а еще год назад этот показатель был на уровне 13%. И это я считаю большой победой”.

Еще одна интересная цифра из исследования — 43% респондентов сказали, что знают, как отличить легальный контент от нелегального. Основным знаком стало предупреждение о защите авторских прав и «необходимость его оплаты».

При этом посетители кинотеатров более расположены к тому, чтобы платить деньги за доступ к легальному видео онлайн. Правда, 40% украинцев никогда или почти никогда не посещают кинотеатры.

В целом, конечно, не может не радовать, что убежденных любителей “шары” стало значительно меньше, чем год назад. Катерина Федорова заверила, что такие результаты стимулируют “Чистое небо” работать еще больше. Своими действиями Инициатива намерена убедить всех правообладателей, как украинских, так и работающих на украинском рынке, что бороться за свои права возможно, реально и экономически выгодно. Тем более, если больше производителей контента будут бороться вместе. Особенно если и власть готова активнее включиться в борьбу.