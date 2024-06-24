Отмечается, что под европейские санкции попала не только российская СПФП, но и все, кто с ней работает.

Новые санкции Европейского союза ударили по российскому аналогу SWIFT. Так, под ограничения попала "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФП), которую создал Центральный банк России.

На сайте Европейского совета указано, что принято решение запретить использование СПФП. Таким образом, субъекты ЕС, которые работают за пределами России, не смогут больше использовать СПФП или аналогичные специализированные службы.

Кроме того, операторам из ЕС запрещено проводить транзакции с юридическими лицами, включенными в перечень тех, кто использует СПФП за пределами России.

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Также Совет ЕС ввел запрет на операции с целевыми кредитно-финансовыми организациями и поставщиками криптоактивов, созданными за пределами ЕС, если эти организации поддерживают российскую оборонно-промышленную базу путем экспорта, поставки, продажи, передачи или транспортировки в РФ товаров и технологий двойного назначения, огнестрельного оружия и боеприпасов.

14-ый пакет санкций ЕС против России - последние новости

24 июня Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые санкции нацелены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.

Позже министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что новый санкций ЕС утвердили в значительно более мягком варианте, чем изначально планировалось, из-за позиции Германии.

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