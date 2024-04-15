США и Великобритания ввели запрет на прием биржами нового российского алюминия, что взвинтило цену на него на 9,4%, но потом он снова подешевел.

Металлы резко выросли в цене, в частности алюминий поднялся до рекордной отметки. Рынок отреагировал на санкции США и Великобритании против российских металлов, что напрямую повлияло на Лондонскую биржу (LME).

Издание Bloomberg пишет, что ограничения на поставки алюминия, никеля и меди не мешают России продавать свои металлы покупателям за пределами США или Великобритании и не ограничивают подавляющую часть мировой торговли металлами.

При этом санкции все равно отразятся на рынках металлов. Дело в том, что цены, установленные LME, используются в качестве эталона и фигурируют едва ли не во всех контрактах в мире.

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"Хотя новые ограничения не остановят торговлю российским металлом, мы можем увидеть некоторую временную поддержку цен на медь, алюминий и никель", - заявила Эми Гоуэр, стратег по металлам Morgan Stanley. "Это будет особенно актуально, если запрет на поставки на склады LME и CME заставит трейдеров и пользователей менее охотно работать с российскими материалами и нарушит более широкие торговые потоки".

При открытии рынка алюминий подскочил на 9,4 %, что является самым высоким показателем с момента появления нынешней формы контракта в 1987 году, а никель подорожал на 8,8 %. Однако с началом торгов в Европе оба металла подорожали всего на 2 %, а медь практически не изменилась. На Шанхайской фьючерсной бирже алюминий закрылся с небольшим понижением, а никель вырос на 0,7%.

Россия является важным производителем металлов, на ее долю приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. Ограничения запрещают новые российские поставки этих металлов на LME, а также на Чикагскую товарную биржу, в то же время разрешая поставки металла, произведенного до 13 апреля.

Рост цен обусловлен страхом, что санкции сократят "российские потоки на западные рынки". Эти меры, похоже, закрепят статус Китая как покупателя последней инстанции для Москвы, в результате чего российские поставки будут торговаться со все большим дисконтом к базовым ценам на LME.

К 11:34 утра по лондонскому времени алюминий подорожал на 2 %, до 2 544,50 долларов за тонну, а никель - на 1,7 %.

Санкции против алюминия, никелоя и мели из РФ - что известно

Издание Politico писало, что европейские производители алюминия при поддержке четырех стран Евросоюза требовали ввести эмбарго на импорт алюминия из России в рамках нового пакета санкций против РФ.

13 апреля США в координации с Великобританией ввели два новых запрета с целью подорвать доходы, которые РФ получает от экспорта алюминия, меди и никеля.

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