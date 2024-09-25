У российского проекта "Арктик СПГ 2", находящегося под санкциями, осталось меньше месяца, чтобы отправить груз по Северному морскому пути в Азию. Проход закроется для танкеров до следующего лета.
Издание Bloomberg пишет, что, по данным государственной атомной корпорации "Росатом", управляющей каналом, с 15 октября ледовый покров в восточной части Арктики закрое проход для судов, не относящихся к ледовому классу.
Раннее окончание сезона навигации в восточном направлении еще больше ограничит экспортные возможности "Арктик СПГ 2", который и так испытывает трудности с отправкой грузов и поиском покупателей в условиях ужесточения санкций США. Ограничения лишили проект доступа к более устойчивым танкерам ледового класса, вынудив его использовать только более легкие суда, что отложило начало загрузки до начала августа.
Арктик СПГ 2, проектная мощность которого изначально составляла 19,8 миллиона тонн в год, является ключевым элементом в планах России по расширению своего присутствия на мировом рынке сжиженного газа. Белый дом и его союзники пытаются обуздать эти амбиции и энергетические доходы Кремля, вводя ограничения на этот и будущие проекты СПГ в России.
С момента начала экспорта завод загрузил шесть партий, включая одну, уже отправленную по Северному морскому пути в хранилище на Дальнем Востоке, и еще одну, которая все еще находится в пути на восток. Ни один из грузов пока не нашел покупателя.
В соответствии с российскими правилами судоходства проект сможет отправлять свои грузы на судах неледового класса по западному участку Северного морского пути, но только до 15 ноября.
Арктик СПГ 2 - последние новости
Завод "Арктик СПГ 2" начал производство в декабре, но санкции США задержали экспорт на несколько месяцев. Завод начал поставки в августе с помощью судов "теневого флота", который используется для обхода ограничений.
Отмечается, что в схемах транспортировки замечено судно Pioneer, которое не имеет страховщика, и принадлежащее малоизвестной индийской компании. Позже стало известно, что второй танкер со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу.
9 сентября Bloomberg сообщило, что "Арктик СПГ 2" впервые отправил груз в Азию.