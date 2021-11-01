Работодатели продолжают искать кадры, особенно рабочих специальностей, и готовы повышать им зарплаты.

Обязательная вакцинация как общегосударственное требование, утвержденное правительством Украины, станет барьером для 41% работающих украинцев.

Об этом свидетельствует октябрьский опрос портала OLX Работа.

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Недавно Министерство охраны здоровья расширило перечень профессий, для которых прививки от COVID-19 стали обязательными. А с началом вакцинации у 43% работающих украинцев изменился формат организации работы, отмечают респонденты.

В областях, где с 18 октября действует "красная" зона, этот показатель значительно выше. Так, в Херсонской области изменения в формате работы почувствовали 57% работников, в Запорожской — 58%, в Днепропетровской — 48% и в Одесской — 46%.

Среди опрошенных 18% еще планируют сделать прививки, 9% получили первую дозу, а каждый пятый — уже полностью вакцинирован. Почти столько же людей, 19%, еще не определились, при этом 35% — не планируют прививаться вообще.

"Пока очевидно, что нежелание украинцев вакцинироваться может сильно повлиять на рынок труда, создав дефицит рабочих специалистов. А если людей начнут массово отстранять от работы без сохранения заработной платы, может вырасти безработица", - отметили в OLX.

В целом по Украине вакцинация как обязательное условие станет барьером для 4 из 10 рабочих специалистов, в отдельных регионах прививки — препятствие для большего количества граждан. Наиболее значимой проблемой это будет для работников Одесской области. При этом "голубые воротнички" Тернопольской области готовы принять новые условия.

Со своей стороны, работодатели демонстрируют активный спрос на сотрудников, особенно рабочих специальностей. Среди самых востребованных большинство составляют работники, которые контактируют с людьми на постоянной основе. В дальнейшем и они могут попасть в расширенный список профессий от Минздрава. Таким специалистам даже готовы увеличивать оклады.

Вакцинация в Украине:

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

В Украине в последнюю неделю октября 2021 года было сделано 1 млн 740 тыс. 231 прививку, что больше, чем за весь июнь.

Автор: Екатерина Жирий