Средняя заработная плата штатного работника в Украине в сентябре составляла 14,3 тыс. грн.

Номинальная заработная плата в Украине в текущем году вырастет на 19,2%, а реальная (с вычетом инфляции) - на 9,1%, однако в последующие два года прогнозируется замедление темпов роста номинальной и реальной зарплаты граждан.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете, обнародованном на официальном сайте Национального банка Украины.

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Согласно обнародованным данным, в 2022 году номинальная зарплата вырастет на 12,9%, а реальная – на 5,9%. В 2023-м – соответственно на 8,8% и 4,0%.

При этом в отчете прогнозируется сокращение уровня безработицы среди украинцев на 0,8 процентных пункта - с 9,4% в 2021 году до 8,6% в 2022-2023 годах.

Средняя зарплата в Украине:

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", треть украинцев хотела бы работать за рубежом.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года выросла по сравнению с августом 2020 года на 22,3% - до 13 997 грн.

2 сентября 2021 года правительство Украины изменило порядок расчета средней зарплаты.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2021 года выросла по сравнению с сентябрем 2020 года на 18,7% - до 14 тыс. 239 грн.

Автор: Богдан Слуцкий