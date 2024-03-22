Ранее у люксового бренда в России работало 17 магазинов, в основном в Москве.

Французский модный бренд Chanel, который оставался в РФ после начала полномасштабной войны в Украине, все таки вынужден прекратить работу и расторгнуть договоры аренды бутиков.

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на источники на рынке недвижимости. Так, по словам источников, Chanel ведет переговоры с арендодателями о прекращении договоров аренды помещений, где работали магазины бренда.

Однако в Chanel эти данные пока не комментируют.

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Источники предположили, что компания откажется и от флагманского магазина в "Женевском доме" на Петровке, 7 в Москве. Однако, владелец недвижимости эти данные пока не подтвердил.

Присутствие Chanel в РФ

Ранее у люксового бренда в России работало 17 магазинов, преимущественно в Москве. Те, что располагались в крупных торговых центрах уже закрыты.

В 2022 году российское представительство компании снизило выручку вчетверо, до 4,5 млрд руб, чистый убыток составил 1,8 млрд руб против прибыли 1,7 млрд руб в 2021 году.

Прибыльность работы бренда в РФ снизил запрет Евросоюза на экспорт в Россию предметов роскоши дороже 300 евро.

В подобном с Chanel положении оказались все иностранные люксовые товары в РФ. Поэтому компании, которые объявили об уходе, но сохраняли аренду, сейчас также разрывают договоры аренды. В РФ уже нет магазинов LVMH, Kering с ее Gucci, а также бутиков Hermes и Burberry.

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