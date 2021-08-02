По информации платформы, в этом году количество проверок может существенно возрасти.

На каждом третьем предприятии, которые проверила Государственная служба Украины по вопросам труда за последние полгода, были выявлены проблемы с трудовым законодательством, самое частое нарушение — неоформленные работники.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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По информации платформы, в этом году количество проверок может существенно возрасти. В этом году органом запланировано вдвое больше проверок, чем было проведено в 2020 году. Тогда инспекторы совершили всего 10 тыс. 429 рейдов. В 2021 году планируют проверить 21 тыс. 150 предприятий.

Количество выявленных правонарушений по отношению к работникам в этом году увеличилось. В 2020 году нарушения фиксировали у 28% работодателей, в 2021-м — у 31%.

Отмечается, что если человек работает без трудового договора, то для первой и третьей групп упрощенной системы налогообложения выносится предупреждение. Для остальных субъектов штраф составляет 10 минимальных зарплат — 60 тыс. грн за каждого работника.

Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 30 минимальных зарплат, или 180 тыс. грн. Это максимальный штраф за одного неоформленного работника.

По информации заместителя председателя Гоструда Игоря Дегнеры, сумма начисленных и фактически уплаченных штрафов по результатам проверок существенно отличается. Так, в 2019 году всего было начислено 1,618 млрд грн штрафов, оплачено из них 57,6 млн грн. В 2020 году из 314,6 млн грн уплачено 34,1 млн, а с начала 2021 года из 99,4 млн грн уплачено 23,1 млн грн.

На что имеют право инспекторы:

прийти на любое предприятие;

поговорить с сотрудниками;

посетить производственные помещения;

проверить документы о трудоустройстве сотрудников.

Проверка трудовых отношений:

По данным Минэкономики, во время инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений, которая длится в Украине почти месяц, было выявлено 4 тыс. 064 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

В каком случае, работодатель не имеет права избежать официального оформления сотрудников:

если он принимает на работу человека с определенными профессиональными обязанностями;

если он определяет график работ и продолжительность рабочего дня наемного сотрудника;

если он устанавливает заработную плату сотруднику;

если он платит сотруднику за процесс труда, а не за конечный результат.

Минимальная зарплата в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2021 года выросла, по сравнению с маем 2020 года, на 28,1% - до 13 тыс. 499 грн.

Ситуация с зарплатами в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Екатерина Жирий