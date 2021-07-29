На сегодняшний день самый большой спрос на работников в сфере розничной торговли.

Украинские работодатели активно ищут специалистов в таких сферах, как розничная торговля, транспорт и логистика, также сейчас очень актуальны рабочие профессии.

Об этом говорится в совместном исследовании "OLX Работа" и Factum Group Ukraine.

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"На сегодняшний день самый большой спрос на работников в сфере розничной торговли, продаж и закупок. За первое полугодие 2021 года на OLX Работа работодатели искали более 46 тыс. работников. В среднем в этой сфере предлагают зарплату 10 тыс. грн. Самих же вакансий стало на 8,2 тыс. больше по сравнению с 2020 годом. Активно ищут специалистов в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях - именно здесь было размещено более 50% всех вакансий из сферы", - сказано в сообщении.

По данным OLX, в сфере транспорта и логистики в этом году искали 35 тыс. работников - это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. Средняя зарплата - 15,5 тыс. грн, что на 500 грн больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что в Киевской области уже за первое полугодие этого года появилась острая необходимость в специалистах в сферах производства, сельского хозяйства и домашнего персонала.

Специалисты отмечают, что, несмотря на стремительную цифровизацию и автоматизацию, в ближайшие годы сильно актуализируются рабочие профессии.

Самые высокооплачиваемые рабочие профессии в 2021 году:

фасадник (30 тыс. грн);

упаковщик (28 тыс. грн);

каменщик (27,5 тыс. грн);

сортировщик (26 тыс. грн);

штукатур (25 тыс. грн).

Студентам без опыта готовы платить в среднем 11,2 тыс. грн в месяц и предлагают 9000 вакансий. Конкуренция достаточно высока - по 13 кандидатов на одну позицию.

"Из-за высокой конкуренции абитуриентам стоит уже задуматься о своей специализации для будущей работы. Ведь по предварительным опросам OLX Работа, 78% молодежи не работают по полученной профессии, а осваивают новую специальность. Согласно нашей аналитике, количество вакансий рабочих специалистов увеличилось почти на 14% по сравнению с прошлым годом. А с развитием предприятий потребность в таких специалистах будет и дальше расти", - рассказала руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина.

Также эксперт рекомендует сегодняшним абитуриентам уже обратить внимание на направления, которые будут пользоваться растущим спросом в 5-летней перспективе: торговля и логистика, пищевая промышленность, сельское хозяйство, промышленность (в частности, металлургия) и сфера ухода.

Средняя зарплата в Украине

По данным Госстата, средняя зарплата украинцев за год выросла почти на четверть и в июне составила 14 тыс. 313 грн.

Минимальная зарплата в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2021 года выросла, по сравнению с маем 2020 года, на 28,1% - до 13 тыс. 499 грн.

Ситуация с зарплатами в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Екатерина Жирий