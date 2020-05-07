Далее дело в отношении двух должностных лиц ГП «ВостГОК» и ООО «Торговый дом «Эко-Сервис» передадут в суд.

Прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование и открытие материалов по делу в отношении бывшего заместителя гендиректора по обеспечению производства ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ГП «ВостГОК») и директора ООО «Торговый дом «Эко-Сервис», которых подозревают в растрате 25,4 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, следствием установлено, что с февраля по май 2015 года между бывшим руководителем ГП «ВостГОК» и директором ООО «Торговый дом «Эко-Сервис» было заключено ряд дополнительных соглашений по договору на закупку минералов (серы) для нужд госпредприятия.

«При этом стоимость закупки серы возрастала, поскольку к продаже каждый раз привлекали не менее трех посредников. Так, сначала цены на минералы были незаконно увеличены на 31% от установленной стоимости, а затем на 57%. Как следствие, государственное предприятие на закупках потеряло 24,5 млн грн», - говорится в сообщении.

Экс-директору ГП «ВостГОК» и руководителю ООО «Торговый дом «Эко-Сервис» сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

В САП отметили, что поскольку их местонахождение не установлено, подозреваемые были объявлены в розыск и дальнейшее досудебное расследование в отношении них осуществлялось в порядке ст.297-1 УПК Украины.

«На сегодняшний день правоохранительными органами принимаются все необходимые меры для установления их местонахождения», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2019 года НАБУ и САП заочно уведомили о подозрении директора Торгового дома «Эко-Сервис» Игорю Ведуте и бывшему заместителю генерального директора ГП «ВостГОК» Игорю Голобородько.

20 февраля 2020 года суд дал НАБУ разрешение на проведение заочного досудебного расследования в отношении Ведуты и Голобородько.

Позже суд арестовал их заочно, поскольку они скрываются от следствия. Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск.