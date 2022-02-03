Проектом предлагается временно установить нулевую ставку НДС на продукты питания, произведенные в Украине.

В Верховную Раду на регистрацию подан ранее анонсированный депутатами группы "Партия "За будущее" законопроект об установлении нулевой ставки НДС на произведенные в Украине продукты питания. В проекте документа авторы также предлагают снизить до 7% НДС на поставку жилищно-коммунальных услуг, поскольку рост цен на газ и другие энергоносители в последнее время существенно увеличил себестоимость производства.

Как отмечает сайт партии "За будущее", среди инициаторов изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевления стоимости продуктов питания и сохранения конкурентоспособности отечественного производителя – председатель партии, народный депутат Игорь Палица, сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Иван Чайковский и член комитета Сергей Лабазюк.

Проектом предлагается ввести временное – до 1 января 2023 года – обложение НДС по нулевой ставке операций по поставке на таможенной территории Украины продуктов питания, произведенных на таможенной территории Украины. Также инициаторы предлагают уменьшить до 7% ставку НДС на услуги по поставке и распределению природного газа (кроме сжиженного), снабжению и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения.

По убеждению авторов проекта, его принятие вызвано временем и крайне необходимо, ведь нулевую ставку НДС на продукты планирует ввести с 1 июля Евросоюз, в соседней Польше такая ставка уже действует с 1 февраля.

"Уже летом украинская продукция может стоить значительно дороже, чем европейская. Потому что вся Европа снижает налоги, чтобы поддержать бизнес и граждан, а в Украине только "закручивают гайки". С 1 июля Европейский Союз вводит нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на мясо, рыбу, молоко, овощи, фрукты, зерновые, муку, хлеб, масло и др. Украинские производители просто не выдержат конкуренции и будут вынуждены закрыться или уйти "в тень", – отмечает председатель партии "За будущее" Игорь Палица.

Чтобы украинский товаропроизводитель мог конкурировать с Европейским даже на внутреннем рынке, Украине следует привести наше законодательство в соответствие с Европейским, то есть тоже ввести аналогичные ставки НДС. В противном случае украинский производитель будет неконкурентоспособным, что грозит закрытием предприятий, безработицей и социальными взрывами.

Принятие проекта обеспечит украинцев доступом к качественным продуктам отечественного производства по приемлемой цене. А также будет способствовать поддержке потребителей жилищно-коммунальных услуг в условиях пандемии и значительного подорожания энергоресурсов.

"Депутатская группа "Партия "За будущее" неоднократно подчеркивала необходимость пересмотра налоговой реформы и снижения фискальной нагрузки на бизнес. Мы убеждены, что в условиях рекордных цен на продукты и энергоносители государство должно комплексно поддерживать бизнес и граждан", – подчеркивает Игорь Палица.