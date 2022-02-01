Депутаты отмечают: в случае, если в Украине и в дальнейшем будет действовать действующая ставка НДС на продукты в размере 20%, украинские продукты станут неконкурентоспособными даже на отечественном рынке.

Верховной Раде Украины предложат утвердить нулевую ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания. Соответствующий законопроект готовят и планируют зарегистрировать в ближайшее время депутаты группы "Партия "За майбутнє", сообщает официальный сайт партии.

Как напомнили во время брифинга в Верховной Раде представители группы, в Европейском Союзе нулевая ставка НДС для продуктов питания вводится с 1 июля. Соответствующее решение было принято министрами финансов стран-членов ЕС 7 декабря 2021 года. А уже с сегодняшнего дня нулевой НДС на отдельные группы продуктов питания введен в соседней Польше.

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Как отмечают в группе "Партия "За майбутнє", в случае, если в Украине и в дальнейшем будет действовать действующая ставка НДС на продукты в размере 20%, украинские продукты станут неконкурентоспособными даже на отечественном рынке. Это приведет к закрытию украинских предприятий, безработице, уменьшению поступлений в бюджеты. И к тому же в дальнейшем будет больно бить по кошелькам граждан.

"Наша потребительская корзина абсолютно маленькая, и возможности покупать сегодня у наших граждан нет. Большинство продуктов питания на полках наших магазинов не конкурентоспособны с европейскими. Мы задаем себе вопрос: а почему это так происходит? Да все очень просто! Потому что правительства наших соседей прилагают все усилия, чтобы своего национального товаропроизводителя поддержать. Соответственно, помогая своему товаропроизводителю, на полках магазинов мы получаем более дешевые продукты", — отметил во время брифинга член группы "Партия "За майбутнє", народный депутат Иван Чайковский.

По его словам, депутатская группа "Партия "За майбутнє" приложит все усилия, чтобы в ближайшее время в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который позволит украинскому производителю стать конкурентоспособным".

"Мы будем предлагать снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания до нуля!"- сказал Иван Чайковский.