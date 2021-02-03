Главной причиной роста спроса на планшеты стал переход бизнеса на дистанционный режим работы.

Мировые поставки планшетов в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 13,6% – до 164,1 млн штук с 144,5 млн.

Об этом сказано в исследовании международного аналитического центра International Data Corporation (IDC), опубликованном на его веб-сайте.

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Согласно исследованию, главной причиной роста спроса на планшеты стал переход бизнеса на дистанционный режим работы и соответствующая потребность в инструментах для такой работы.

Лидерами по количеству поставленных устройств по итогам 2020 года стали следующие компании - Apple (53,2 млн единиц), Samsung (31,3 млн), Huawei (16 млн), Lenovo (14,1 млн) и Amazon (14 млн).

В центре также сообщили, что лидером рынка планшетов по итогам 2020 года стала компания Apple с долей рынка 32,5%. Далее следуют компании Samsung – 19,1% и Huawei – 9,8%.

Что этому предшествовало

Согласно исследованию IDC, мировые поставки планшетов во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18,6% – до 38,6 млн штук с 32,6 млн.

International Data Corporation

International Data Corporation – международная компания по исследованию рынков, которая также предоставляет услуги консалтинга в сферах IT, телекоммуникаций и современных технологий. Владельцем компании является американская исследовательская компания International Data Group.

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Автор: Павел Степанец