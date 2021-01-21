Обучать IT-специальностям будут за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Минэкономики и Государственный центр занятости совместно с Минцифры в рамках эксперимента будут обучать безработных в Киеве IT-специальностям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации.

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Соответсвующее постановление Кабинет министров одобрил на заседании 20 января.

В пресс-службе Минэкономики добавили, что при успешном завершении эксперимента, его планируют расширить и на другие города Украины.

Обучение будет проводиться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Отмечается, что средства Фонда могут использоваться, в том числе и неформальными учебными заведениями: IT-академиями, IT-курсами и другими организациями, которые готовят квалифицированных IT-специалистов, но не имеют лицензий, сертификатов и аккредитации.

Отбором учебных заведений и участников из числа зарегистрированных безработных для участия в эксперименте будут заниматься специально созданные комиссии.

Также в Минэкономики добавили, что обучение не может продолжаться более 6 месяцев. После его успешного завершения, работодатель обязан трудоустроить безработного минимум на год с установленной заработной платой в размере не менее двух минимальных зарплат.

Безработица в Украине

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находились 459 тысяч безработных. Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%.

В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных - 385 тысяч человек, а еще 221 тысяча были трудоустроены до обретения официального статуса.

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Автор: Елена Коваленко