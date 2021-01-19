Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находились 459 тысяч безработных.

Читайте такжеНесмотря на пандемию украинцы массово выезжают на заработки: куда едут больше всегоОб этом сообщили в Государственном центре занятости.

"Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%. Университетский диплом имеют 49% соискателей работы, 34% - окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам преобладают безработные 45-55 лет - 40%, молодежь до 35 лет - 30%, безработные в возрасте от 35 до 44 лет - 29%", - говорится в сообщении.

Среди соискателей работы есть граждане, имеющие дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве: клиенты, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тысячи; граждане с инвалидностью - 22,7 тысячи; демобилизованные бойцы АТО/ООС - 9,2 тысячи; выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу - 5,9 тысячи; внутренне перемещенные лица - 4,4 тысячи.

Также отмечается, что до потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% - в сфере торговли; 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, обороне и соцстраховании.

В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных - 385 тысяч человек, а еще 221 тысяча трудоустроены до обретения официального статуса. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 28% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность - 16% и 15% - торговля.

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Автор: Леся Лещенко