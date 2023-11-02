Группа компаний Рината Ахметова является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Группа "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2023 года перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 11 млрд грн налогов и сборов.

Об этом говорится в официальном отчете компании.

Так, за январь-сентябрь этого года украинские предприятия "Метинвеста" уплатили 2,8 млрд грн налога на прибыль, 2,4 млрд грн единого социального взноса и 2,3 млрд грн налога с доходов физических лиц. Значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали также плата за пользование недрами – 1,5 млрд грн и экологический налог – 449 млн грн.

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В III квартале 2023 года группа перечислила в украинский бюджет 4,6 млрд грн, что на 15% превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за III квартал 2023 года предприятия группы уплатили 618 млн грн за пользование недрами, что на 2% больше аналогичного показателя прошлого года. Плата за землю выросла за то же время на 9%, до 304 млн грн, а экологический налог – на 24%, до 146 млн грн.

"В начале большой войны перед "Метинвестом" встали серьезные вызовы, которые мы продолжаем преодолевать. Нам пришлось перестроить бизнес, создать новые логистические цепочки для экспорта продукции, изменить операционную модель. Все эти шаги помогли компании выстоять и остаться одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Мы хотим помочь украинцам, стране и армии, так же как позаботились о наших сотрудниках и жителях регионов присутствия. Поэтому продолжаем работать на победу на всех направлениях", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I полугодии 2023 уплатил в бюджеты всех уровней в Украине более 6,3 млрд грн налогов и сборов, а в 2022 году – 20,5 млрд грн.

Как известно, с начала полномасштабной войны "Метинвест" также помогает украинцам и Вооруженным силам: на эти цели компания направила уже 4 миллиарда гривень. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2 000 тепловизоров, и 875 единиц коммуникационного оборудования.

Также компания начала производство противоминных тралов для военной техники ВСУ: они устанавливаются на танки и используются для разминирования территории, и обеспечения жизни бойцов.