По сравнению с первым кварталом года, сумма выплат выросла почти на 51%.

Несмотря на полномасштабное российское вторжение, Метинвест Рината Ахметова в первом полугодии 2023 года перечислила в бюджеты всех уровней в Украине более 6,3 млрд грн налогов и сборов. По сравнению с первым кварталом года, сумма выплат выросла почти на 51%.

За январь-июнь этого года украинские предприятия Метинвеста оплатили более 1,5 млрд грн единого социального взноса, почти 1,5 млрд грн налога с доходов физических лиц и более 1 млрд грн налога на прибыль.

Также значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали плата за пользование недрами — 872 млн, плата за землю — 589 млн грн и экологический налог — 302 млн грн.

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Во II квартале 2023 года группа перечислила в украинский бюджет более 3,8 млрд грн, что на 51% больше показателя I квартала этого года (более 2,5 млрд грн). За апрель-июнь предприятия Метинвеста увеличили выплату единого социального взноса на 12%, налога с доходов физических лиц — на 26%, налога на прибыль — на 45%, до 643 млн грн.

За II квартал 2023 года плата за пользование недрами выросла в 4 раза, до 698 млн грн, плата за землю — на 4%, до 301 млн грн, экологический налог — на 23%, до 167 млн грн.

"С начала большой войны Группа Метинвест отказалась от налоговых льгот, на которые имеет право по законодательству, и платит налоги в полном объеме. Мы понимаем, что наша устойчивость и выносливость добавляет возможности государству держать удар на экономическом, оборонном и социальном направлениях. Мы продолжим быть точкой опоры для страны, армии и украинцев. Будем помогать, сколько потребуется - и до победы, и после нее", - сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, с начала войны Метинвест передал силам обороны Украины более 1500 БПЛА различных модификаций: такое количество переданных дронов делает компанию крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов, не учитывая благотворительные фонды.

Всего компания направила на поддержку украинской армии более 2 млрд грн. кроме дронов, компания поставляет Силам обороны государства военную оптику, защитную амуницию, мобильные укрытия, защитные щиты для автомобилей, автомобили и другое снаряжение, помогающее останавливать агрессора.