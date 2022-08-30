Продолжается подготовка к вступлению Украины в ЕС, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующие фармацевтическую отрасль Украины, является чрезвычайно актуальной, отметил министр здравоохранения.

В Украине отныне будут внедрены лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя подписание Президентом Украины проекта нового Закона "О лекарственных средствах", сообщает пресс-служба Минздрава.

"Продолжается подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, чрезвычайно актуальна. Обновленный закон "О лекарственных средствах" имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли", - пояснил Ляшко.

Закон гармонизирует украинское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере лекарственных средств, с нормативно-правовыми актами Европейского Союза.

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Также он вводит единую с ЕС терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

"Комплексное обновление законодательной базы является возможностью и для регуляторной системы, и для бизнеса ввести новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка. Это будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей", – добавил также Ляшко.

Обновленный закон, среди прочего, определяет условия создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний (исследований), государственной регистрации лекарственных средств; права и обязанности юридических, физических лиц и органов госвласти; преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

В Минздраве отмечают, что документ улучшит защиту прав, здоровья и интересов потребителей, а также позволит снизить уровень коррупции на фармацевтическом рынке.

Кроме того, закон урегулирует работу интернет-аптек. Он устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными средствами и поддерживает экстерриториальность доставки.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект "О лекарственных средствах" во втором чтении 28 июля.