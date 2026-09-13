Китай вытеснил Россию с рынка оружия в Центральной Азии: Forbes раскрыл причины

Китай бросил вызов многолетней монополии Москвы на рынке вооружений Центральной Азии.

На фоне войны России против Украины страны Центральной Азии все активнее развивают отношения с Китаем. Пекин укрепил свои позиции не только в торговле и экономике, но и на рынке вооружений, который долгое время считался сферой влияния Кремля.

Как пишет Forbes, по данным Каспийского центра политики, объем торговли Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном превысила $70 млрд в 2022 году и $90 млрд – в 2023-м. А уже в 2025 году этот показатель достиг $106 млрд

По мнению экспертов, такая динамика свидетельствует о постепенном усилении экономической зависимости стран региона от КНР. Но, как отмечает издание, дело не ограничивается экономическим сотрудничеством. Китай активно расширяет военные связи со странами Центральной Азии и предлагает им технику, которую ранее поставляла Россия.

Видео дня

По оценке Eurasianet, Китай бросил вызов многолетней монополии Москвы на рынке вооружений Центральной Азии.

В частности, Казахстан приобрел китайские ударные беспилотники Wing Loong-1 и военно-транспортные самолеты Y-8F-200. Также страна вела переговоры о закупке учебно-боевых самолетов K-8W и другой транспортной авиации.

Узбекистан в августе получил четыре китайских многоцелевых боевых самолета. Страна также закупала в КНР зенитные ракетные комплексы.

Китайские системы ПВО приобрел и Туркменистан, а Таджикистан получил бронированную технику. Кыргызстан, в свою очередь, закупал в КНР транспортные средства и военное оборудование.

Почему страны региона обратились к Китаю

Одной из причин такого поворота, как отмечает издание, являются международные санкции против России, введенные из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Ограничения затруднили доступ РФ к ряду иностранных компонентов и технологий. А это создало проблемы для производства и поставок части военной техники.

При этом на страны Центральной Азии не распространяются такие же санкционные ограничения в отношении Китая. Поэтому Пекин для них стал альтернативным поставщиком военной техники и оборудования.

Москва по-прежнему пытается удержать влияние

Несмотря на усиление роли Китая, страны Центральной Азии не разрывают отношений с Россией. В то же время государства региона пытаются диверсифицировать свои внешние связи. Они ведут переговоры с США, Великобританией и Евросоюзом по вопросам торговли, энергетики и безопасности.

Издание подчеркнуло, что для России эта тенденция может стать серьёзным вызовом.

"Москва продолжает сохранять значительное политическое и экономическое влияние в регионе, однако Китай постепенно занимает всё большее место в торговле и оборонной сфере", – отметили журналисты.

Приведет ли это к ослаблению традиционного доминирования России в Центральной Азии, будет зависеть от того, насколько быстро Пекин будет расширять свое присутствие, а страны региона – диверсифицировать связи, подытожило издание.

Как Китай помогает РФ

Китай тайно поставлял России сырье для "Гераней", которыми оккупанты атакуют украинские города. Хотя Китай официально заявляет, что якобы не поставляет России летальное оружие.

Однако, по данным Института изучения войны, китайские микросхемы помогают российской оборонной промышленности расширять производство ударных беспилотников, применяемых для атак на украинские города.

Вас также могут заинтересовать новости: