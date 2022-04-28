В начале марта 2022 года компания объявила, что не ведет новый бизнес в России и Беларуси из-за захватнической войны против Украины.

Немецкий концерн BASF прекратит деятельность в России и Беларуси, кроме бизнеса по производству пищевых продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В BASF напомнили, что 3 марта 2022 года компания объявила, что не ведет нового бизнеса в России и Беларуси из-за захватнической войны против Украины. BASF решительно осуждает нападение России на Украину и насилие против мирного населения.

"Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение также прекратить деятельность компании в России и Беларуси до начала июля 2022 года. Исключением из этого решения является бизнес для поддержки производства пищевых продуктов, поскольку война может спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Это решение обусловлено последними событиями войны и международного права, включая пятый пакет санкций ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в BASF в России и Беларуси работают 684 сотрудника. Компания решила продолжать поддерживать своих сотрудников в обеих странах до конца 2022 года. Сейчас разрабатываются детальные планы по упорядоченному прекращению бизнеса BASF в России и Беларуси. В 2021 году на эти страны приходилось около 1% от общего объема продаж BASF Group.

BASF - крупнейший в мире химический концерн со штаб-квартирой в Германии. Структура бизнеса BASF включает шесть сегментов: химикаты, материалы, решения для промышленности, поверхностно-активные вещества и технологии, питание и уход, решения для сельского хозяйства. В 2021 году продажи BASF составили 78,6 миллиарда евро.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что многонациональные компании продолжают платить почти 200 тысячам сотрудникам в России вопреки обещаниям приостановить или прекратить деятельность в стране.

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