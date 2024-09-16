Результаты исследования будут представлены в формате аналитического отчета и представлены в ходе онлайн-конференции с последующим широким обнародованием в украинских медиа.

Компания GRC.UA в течение 13 лет подряд проводит масштабное исследование "Барометр рынка труда". Это Всеукраинский аналитический проект, который изучает мнение соискателей и работодателей, анализирует состояние рынка труда и формирует прогнозы на следующий год. Эти данные становятся базой для принятия управленческих решений в компаниях различных отраслей. С другой стороны, результаты исследования дают специалистам и соискателям работы понимание потребностей и требований работодателей. Таким образом, исследование тенденций рынка труда, отслеживание трендов и быстрое реагирование на изменения открывают векторы развития как работодателям, так и соискателям работы.

Команда GRC.UA приглашает представителей компаний, работников и соискателей работы присоединиться к проекту и принять участие в анонимном опросе "Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год". Результаты исследования будут представлены в формате аналитического отчета и представлены в ходе онлайн-конференции с последующим широким обнародованием в украинских медиа.

Главная цель опроса - получить аналитические данные относительно вызовов рынка труда и основных тенденций во время военного положения, изменений в процессах управления персоналом, запланированных сокращений или повышения заработных плат в различных отраслях, изменений в вопросе выплаты бонусов работникам, зарплатных пожеланий специалистов, определения фактического состояния и планов по найму работников компаниями. Кроме этого, результаты исследования покажут реальную картину того, какая работа с ветеранами ведется в украинских компаниях, тенденции найма и дальнейшей работы с кандидатами 50+, молодежью, какие новые "женские" профессии появились на рынке труда, какие well-being программы существуют в украинских компаниях, какие проекты привлечения мигрантов, программы инклюзивности и безбарьерности внедряет украинский бизнес. В ходе исследования также будут освещены проблемы, с которыми сталкиваются украинские компании в ходе релокации бизнеса и персонала. Аналитический отчет исследования будет включать прогноз для украинского рынка труда на 2025 год, подытожит стратегические направления украинского бизнеса по работе с персоналом на следующий год и ближайшие 3 года.

Видео дня

Если вы хотите присоединиться к опросу - переходите по ссылке.

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Опрос завершается 18 ноября, в 23:59.

Результаты исследования будут представлены 11 декабря 2024 года и обсуждены на онлайн-конференции.

С результатами прошлогоднего исследования можно ознакомиться по ссылке.

В исследовании "Барометр рынка труда" традиционно участвуют компании, которые внедряют лучшие практики управления персоналом.

Анастасия Громова, директор департамента стратегии и методологии управления персоналомМХП: "В МХП мы верим, что поддерживая проекты вроде "Барометра рынка труда", мы качественно развиваем hr-сообщество и участвуем в формировании здоровой конкуренции среди работодателей. Барометр рынка труда предоставляет уникальную платформу для диалога между компаниями и соискателями, позволяя нам лучше понимать взаимные ожидания и потребности. Результаты исследования помогают нам быстрее реагировать на изменения, адаптировать наше EVP к насущным потребностям соискателей и благодаря этому оставаться одним из ведущих работодателей Украины."

Виктор Марченко, директор департамента персонала Райффайзен Банка: "Сегодня компании сталкиваются с беспрецедентными вызовами на рынке труда - дефицит рабочей силы, вовлеченность молодежи, миграция, мобилизационные процессы, вопросы безопасности, а также эмоциональное состояние работников. Мы уверены, что только совместные усилия ключевых игроков рынка способны создать благоприятные условия для восстановления и развития. Именно поэтому мы охотно поддерживаем исследование GRC "Барометр рынка труда 2024", ведь оно поможет выявить ключевые тенденции, понять ожидания работников и работодателей, а также сформулировать стратегии для решения насущных проблем рынка труда в Украине."

Елена Соколова, директор по работе с людьми, фармацевтическая компания "Дарница":"Барометр рынка труда предоставляет важную информацию о состоянии украинского рынка, учитывая мнения и соискателей, и работодателей. Благодаря таким данным мы лучше понимаем потребности людей и можем корректировать наши стратегии. Это позволяет создавать среду, где каждый чувствует поддержку, а "Дарница" остается надежным и привлекательным работодателем, способным реагировать на вызовы и формировать будущее, даже в сложные времена".

Антонина Жебровская, HR-директор компании "Фора":"Мы находимся в беспрецедентных условиях. Когда так много переменных, на которые мы не можем влиять, важно понимать тенденции, чувствовать рынок. Это позволяет подготовиться и быстро адаптироваться к новым реалиям. В "Фора" мы систематически изучаем мнение наших сотрудников, чтобы знать наши сильные стороны и зоны развития. В условиях кадрового дефицита сверхважным является понимание настроений соискателей и населения Украины. Исследование "Барометр рынка труда" имеет хорошую выборку, поэтому обеспечивает релевантные результаты, а профессиональная дискуссия экспертных партнеров дает интересные инсайты относительно общих вызовов рынка труда. Поэтому уже ожидаем результатов исследования, чтобы принять их во внимание при планировании работы в 2025 году".

Марина Маковий, генеральный директор GRC.UA: "Ситуация на рынке труда является прямым индикатором состояния экономики государства. Поэтому трудно переоценить важность системного и масштабного исследования, которым является проект "Барометр рынка труда". Качественные и количественные показатели, полученные в ходе опроса, демонстрируют основные характеристики состояния украинского рынка труда и подсвечивают направления возможного развития, улучшения ситуации в отдельных отраслях и в экономике государства в целом. Принимая за основу аналитические данные исследования руководители и владельцы бизнеса, HR-менеджеры, эксперты и специалисты могут не только приспосабливаться к быстрым изменениям на рынке труда, но и принимать качественные управленческие решения как на уровне бизнеса, так и на уровне государства".

Главный медиа-партнер проекта "Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год" - Украинское информационное агентство УНИАН.

Принять участие в опросе можно по ссылке.