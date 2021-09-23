Мировые производители ЖРС уже к концу года будут работать с минимальной рентабельностью.

На фоне снижения производства и потребления стали в Китае, мировые производители руды, в том числе и украинские, готовятся к затяжному кризису в отрасли.

Об этом пишет профильное издание "Минпром".

Как поясняют авторы материала, под воздействием так называемой "постпандемической эйфории" рынок железорудного сырья (ЖРС) оказался "перегрет". Когда экономики стран-производителей стали начали восстанавливаться, произошел стремительный рост спроса на сырье, что подстегнуло цены на рынке. Однако к осени 2021 года бизнес начал возвращаться в более прагматические рамки.

"Он уже ни разу не готов платить по 200 долларов за тонну руды. И даже 100 отдает с неохотой. Подобные тенденции проявляются и на других сырьевых рынках – лома, чугуна, а также полуфабрикатов и проката. Просто там котировки не взбирались на столь заоблачные уровни, потому и откат плавнее", – отмечает издание.

В частности, по данным издания, в третьей декаде сентября цены на руду (62% Fe) упали на мировых площадках ниже 100 долл./тонну, только за месяц потеряв почти 100 долларов стоимости. В то же время как представители ГМК, так и аналитики, констатируют, что это еще не предел.

"Как и в ситуации с невероятным подъемом цен, ключевое влияние на динамику осуществляет Китай, потребляющий сегодня около 62% всего ЖРС, поступающего на глобальный рынок. Так, китайская металлургическая промышленность все еще жестко регулируется правительством. И сегодня власти в Пекине дали ряду предприятий приказ снизить объемы производства, чтобы уменьшить вредные выбросы. В результате этих ограничений августовское производство стали в Китае упало до минимального уровня за 17 последних месяцев и продолжило снижаться в сентябре. В то же время запасы железной руды на складах 45 ведущих китайских портов продолжают расти", – идет речь в материале.

Кроме этого, отмечает издание, возникли и дополнительные факторы, негативно влияющие на спрос на ЖРС в Китае, среди которых плавное замедление производства в автомобильной промышленности КНР, которая формирует более 20% внутреннего спроса на стальную продукцию. Кроме того, в больших мегаполисах Китая наблюдается снижение продаж недвижимости. Данная тенденция указывает на риски будущего сокращения объемов строительства в стране, а, соответственно, и потребления стали.

Напомним, по данным Государственной таможенной службы, за 7 месяцев 2021 года украинские компании отправили на экспорт черных металлов, включая чугун, полуфабрикаты и готовый прокат на общую сумму в 7,55 млрд долл. Это почти 67% роста в годовом измерении. Экспорт изделий из черных металлов, таких как трубы, цистерны, металлоконструкции и т.д., также вырос почти на 29% и составил 660 млн долл. Однако уже тогда эксперты предупреждали, что эта позитивная динамика не долговечна, и уже во втором полугодии она пойдет на спад.

Автор: Григорий Бондарь