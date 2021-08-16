Несмотря на то, что с начала года в Украине фиксируется рекордный рост выручки от продажи металлургической продукции, в ближайшее время прибыль украинских компаний от продажи металлургического сырья и стальной продукции может сократиться.

Это произойдет на фоне снижение цен на металл, говорится в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".

По данным Государственной таможенной службы, за 7 месяцев с начала года украинские компании отправили на экспорт черных металлов, включая чугун, полуфабрикаты и готовый прокат на общую сумму в 7,55 млрд долл. Это почти 67% роста в годовом измерении. Экспорт изделий из черных металлов, таких как трубы, цистерны, металлоконструкции и т.д., также вырос почти на 29% и составил 660 млн долл.

Эксперты, однако, утверждают, что эта позитивная динамика не долговечна, и уже во втором полугодии она пойдет на спад.

"По сравнению с прошлым годом, когда было падение объемов производства, в том числе в связи с коронакризисом, будет некоторое увеличение (производства – ред.)… Мы выйдем в плюс, но очень небольшой", - прогнозирует президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, на мировых рынках уже заметно падение котировок на металлопродукцию.

"Я думаю, что со второй половины года мы можем ожидать охлаждения рынка за счет увеличения предложения и уменьшения спроса", - добавил А. Каленков. По его мнению, фундаментальных оснований для нового цикла роста цен нет. "Резкий скачек был связан главным образом с большими вливаниями в экономику на фоне пандемии", - объясняет он.

С Каленковым согласны аналитики Укрпромвнешэкспертизы, которые также фиксируют снижение стоимости металлургического сырья на всех рынках и падение котировок на металлопрокат в Европе и черноморском регионе. Подталкивать цены на металлопродукцию вниз в ближайшее время будет слабый спрос, считают в УПЭ.

Как отметил аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун, максимальные цены на сталь (квадратная заготовка, слябы, ГКР) были во второй половине мая, а затем наблюдалось снижение – как минимум на 15%. Цены на ЖРС, по его информации, также опустились примерно на 25% от июльских максимумов. И это не предел – цены будут продолжать снижаться, прогнозирует аналитик.

Автор: Григорий Бондарь