Среди стипендиатов - дети, которые имеют высокие достижения в учебе, являются победителями и призерами международных, всеукраинских и городских предметных олимпиад.

В столице 100 одаренных детей будут получать в этом учебном году стипендию от Киевского городского совета в размере 1 тыс. грн ежемесячно.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пленарном заседании депутаты Киевсовета утвердили список стипендиатов.

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Решение поддержали 86 из 90 депутатов, зарегистрированных в зале.

Таким образом, одаренным и талантливым школьникам будут выплачивать ежемесячную персональную стипендию в размере 1 тыс. грн.

Среди стипендиатов - дети, которые имеют высокие достижения в учебе, являются победителями и призерами международных, всеукраинских и городских предметных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных турниров и тому подобное.

В Киеве стипендии Киевского городского совета назначают ежегодно с 2012 года.

Премии для победителей олимпиад:

15 сентября 2021 года Кабинетом министров был утвержден порядок использования средств из государственного бюджета на выплаты поощрений из фонда главы государства.

Победителям международных олимпиад будут выплачивать премии президента в размере 100 тысяч гривень.

Автор: Инна Андалицкая