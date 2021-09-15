Президентские стипендии в размере 10 тысяч гривен получат участники ВНО, которые получили лучшие результаты.

Победителям международных олимпиад будут выплачивать премии президента в размере 100 тысяч гривен.

Соответствующее постановление принял сегодня Кабинет министров, которым утвержден порядок использования средств из государственного бюджета на выплаты поощрений из фонда главы государства, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также начнутся выплаты президентских стипендий в размере 10 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания, которые получили самые высокие результаты.

Стипендии будут выплачивать ежемесячно в течение года.

Читайте такжеУкраинская школьница-гений победила в конкурсе гениев в США, но учится в Нью-Йорке не сможетЗапланировано и финансирование премий для празднования достижений украинских спортсменов, поощрения молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности.

Кроме того, деятельность фонда предусматривает возможности предоставления грантов на обучение в иностранных учебных заведениях для подготовки магистров и PhD. Предполагается, что это позволит получить конкурентоспособное образование самой талантливой молодежи и ученым.

Также средства Фонда могут направляться на привлечение иностранных высококвалифицированных преподавателей и тренеров для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.

Официальный запуск Фонда президента состоится на торжественном заседании Совета Фонда с участием руководства государства, во время которого награды вручат победителям международных олимпиад.

В ОП напомнили, что Фонд президента был создан в 2019 году с целью поощрения развития талантливой молодежи, повышение качества образования и науки, воспитание здоровых граждан. В июне 2021 года Владимир Зеленский утвердил положение о Совете Фонда, перезапустив его деятельность.

Как ранее сообщал УНИАН, харьковский школьник Илья Шкирко, который в этом году набрал наибольшее количество баллов на ВНО, рассказал журналистам об особенностях своей подготовки к тестированию. По его словам, никаких "секретов" тут нет.

Автор: Инна Андалицкая