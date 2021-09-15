На отрасль образования в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 190 млрд грн.

На отрасль образования в проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено 190 миллиардов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"190 млрд грн предлагаем выделить на образование в следующем году. Это на 21 млрд больше, чем в этом году. А это - повышение зарплат учителей, повышение в 1,5-2,5 раза стипендий для студентов высших учебных заведений и профессионально-технических учреждений", - сказал премьер.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2022 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

На медицинскую отрасль в проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено 193 миллиарда гривен.

Автор: Леся Лещенко