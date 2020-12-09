Данное решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров согласовал предложение о назначении Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.

Данное решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Также Кабмин назначил Романа Кокотайло первым заместителем главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и уволил Олега Баздуганова с должности первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Кадровые перестановки в ГФС

В феврале Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы на Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

25 ноября Кабинет министров назначил начальника управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области Дмитрия Сосиновича исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы.

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Автор: Дмитрий Шварц