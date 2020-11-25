Дмитрий Сосинович сменил Сергея Солодченко.

Кабинет министров назначил начальника управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области Дмитрия Сосиновича исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Также правительство признало утратившим силу своё же распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на Сергея Солодченко.

Хронология событий

В феврале Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы на Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

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Автор: Дмитрий Шварц