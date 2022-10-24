Одним из вызовов правительству является решение проблем с безработицей, а именно - трудоустройство людей и возвращение их из-за границы.

На фоне полномасштабного российского вторжения по оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, сообщает "Укринформ".

"До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы – до 30%", - сказала Свириденко.

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Министр отметила, что одним из вызовов, стоящих перед Украиной, является стабилизация макроэкономической ситуации. Сейчас инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.

Она также подчеркнула, что сейчас одним из вызовов правительству является решение проблем с безработицей, а именно - трудоустройство людей и возвращение их из-за границы и поддержка малого бизнеса.

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

По данным экспертов, во время войны абсолютное большинство (98%) соискателей работы в Украине сталкиваются с проблемами по трудоустройству. Украинцы недовольны уровнем доходов, в то же время две трети опрошенных ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку.

По состоянию на конец сентября количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 млн.

22 октября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ударами по украинской критической инфраструктуре Россия хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

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