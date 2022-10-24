Германия открылась для украинских заробитчан и предлагает зарплаты около 2 тыс. евро.

Украинские беженцы в Европе в настоящее время имеют значительно больше возможностей трудоустроиться в Польше, Чехии и Германии, чем это было до полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщила руководитель отдела легализации миграционной платформы Ewl Мария Кузенко в эфире информационного телемарафона.

"В Польше вакансий действительно достаточно, даже если смотреть в перспективу. С начала полномасштабной войны 430 тысяч вновь прибывших граждан были трудоустроены в Польше", - сказала она.

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По словам Кузенко, Польша имеет рабочие места и готова обеспечить украинцев работой.

"Чехию выбирают примерно 10% украинцев, заработная плата здесь колеблется от 770 до 1 250 евро... Это вакансии в основном на машиностроительные и автомобильные отрасли", - пояснила эксперт.

По ее словам, Румыния также стала новым направлением труда для украинцев, однако здесь в основном физический труд. Заработная плата около 400-500 евро.

"Германия открылась для украинских заробитчан и здесь зарплаты около 2 тысяч евро. Если до войны Германия брал на работу высококвалифицированных специалистов, то сейчас рынок труда открыт для работников с меньшими компетенциями", - отметила Кузенко.

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

По данным экспертов, во время войны абсолютное большинство (98%) соискателей работы в Украине сталкиваются с проблемами по трудоустройству. Украинцы недовольны уровнем доходов, в то же время две трети опрошенных ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку.

По состоянию на конец сентября количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 млн.

22 октября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ударами по украинской критической инфраструктуре Россия хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

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