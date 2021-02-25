Пандемия COVID-19 привела к тому, что весной 2020 произошел глобальный рост спроса на электронную коммерцию и удобные опции получения товара.
Об этом сообщает OLX со ссылкой на исследование Shopify Plus тенденций развития электронной коммерции.
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Как говорится в исследовании, с введением локдауна розничные офлайн-магазины были вынуждены закрыться, что в свою очередь сказалось на популярности онлайн-шопинга, который достиг своей максимальной доли от всего мирового ритейла — 16,4%.
На украинском рынке во 2 квартале по сравнению с первым количество покупок онлайн выросло на 24%.
В 3 квартале наблюдался спад на 11%, а накануне новогодних праздников и внедрения январского локдауна — очередной прирост на +29%.
Средний чек
Средний чек в течение 2020 составлял930 грн, а в 3 квартале он стал расти больше всего — +10% до 953 грн.
2020 в электронной коммерции можно было охарактеризовать резким ростом продаж в неожиданных категориях. Исследование показывает, что онлайн-покупатели стали обращать больше внимания на такие товарные категории, как продукты питания, здоровье и гигиена, а также предметы домашнего обихода.
Что покупают онлайн
Во 2 квартале со стартом карантина по сравнению с предыдущим периодом значительно вырос интерес к следующим товарам:
- велотранспорт (+136%, средний чек — 772₴)
- роликовые коньки (+112%, 667₴)
- садовый инвентарь (+110%, 507₴)
- детский транспорт (+98%, 899₴)
- товары для сада и огорода (+97%, 673₴).
Наблюдается также сезонный рост интереса к некоторым категориям (например, товары для сада и огорода), что связано с пандемией и эпохой new normal ("бум" на персональный транспорт).
В 3 квартале, с первыми ослаблениями ограничений, выросло количество заинтересованных в следующих категориях:
- билеты (+318%, средний чек — 763₴)
- товары для школьников (+121%, 411₴)
- товары для хоккея (+34%, 749₴)
- коньки (+30%, 1 361₴)
- свадебные аксессуары (+30%, 314₴).
В 4 квартале интерес покупателей был связан преимущественно с сезонностью:
- коньки (+643%, средний чек — 561₴)
- лыжи и сноуборды (+440%, 959₴)
- светильники (+143%, 442₴)
- товары для хоккея (+130%, 788₴)
- головные уборы (+95%, 319₴).
Бренды с быстрой доставкой
На OLX в период с февраля по ноябрь 2020 количество бизнес-клиентов увеличилось на 10% — сейчас на платформе более 32 тыс. магазинов.
Ограничение офлайн-торговли спровоцировало «бум» на услуги доставки. Теперь наличие доступной опции получения товара — необходимость для брендов.
Чаще всего покупки путешествовали в пределах Киева — в 2020 году их было 120 тыс. Жители столицы охотнее всего пытались минимизировать свои социальные контакты и выбирали получать товары с помощью доставки.
Между регионами товары чаще всего путешествовали по следующим направлениям:
Киев — Харьков — 33 тыс.;
Харьков — Киев — 32 тыс.;
Киев — Одесса — 27 тыс.;
Киев — Днепр — 26 тыс.
Самое длинное расстояние в 2020 году посылки преодолевали из Ужгорода — 652 км в среднем, из Дрогобыча — 538 км и из Мариуполя — 534 км.
Предыдущее исследование OLХ
Согласно исследованиям OLX стоимость покупки жилья на вторичном рынке в Киеве в 2020 году выросла на 5% - до средней цены свыше 54 тыс. долл. за однокомнатную квартиру.
Согласно результатам исследования OLX, по состоянию н февраль 2021 года Украине средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья колеблется от $25 тысяч до $55 тысяч.
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