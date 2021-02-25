На украинском рынке во 2 квартале по сравнению с первым количество покупок онлайн выросло на 24%.

Пандемия COVID-19 привела к тому, что весной 2020 произошел глобальный рост спроса на электронную коммерцию и удобные опции получения товара.

Об этом сообщает OLX со ссылкой на исследование Shopify Plus тенденций развития электронной коммерции.

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Как говорится в исследовании, с введением локдауна розничные офлайн-магазины были вынуждены закрыться, что в свою очередь сказалось на популярности онлайн-шопинга, который достиг своей максимальной доли от всего мирового ритейла — 16,4%.

На украинском рынке во 2 квартале по сравнению с первым количество покупок онлайн выросло на 24%.

В 3 квартале наблюдался спад на 11%, а накануне новогодних праздников и внедрения январского локдауна — очередной прирост на +29%.

Средний чек

Средний чек в течение 2020 составлял930 грн, а в 3 квартале он стал расти больше всего — +10% до 953 грн.

2020 в электронной коммерции можно было охарактеризовать резким ростом продаж в неожиданных категориях. Исследование показывает, что онлайн-покупатели стали обращать больше внимания на такие товарные категории, как продукты питания, здоровье и гигиена, а также предметы домашнего обихода. Что покупают онлайн Во 2 квартале со стартом карантина по сравнению с предыдущим периодом значительно вырос интерес к следующим товарам: велотранспорт (+136%, средний чек — 772₴)

роликовые коньки (+112%, 667₴)

садовый инвентарь (+110%, 507₴)

детский транспорт (+98%, 899₴)

товары для сада и огорода (+97%, 673₴). Наблюдается также сезонный рост интереса к некоторым категориям (например, товары для сада и огорода), что связано с пандемией и эпохой new normal ("бум" на персональный транспорт). В 3 квартале, с первыми ослаблениями ограничений, выросло количество заинтересованных в следующих категориях: билеты (+318%, средний чек — 763₴)

товары для школьников (+121%, 411₴)

товары для хоккея (+34%, 749₴)

коньки (+30%, 1 361₴)

свадебные аксессуары (+30%, 314₴). В 4 квартале интерес покупателей был связан преимущественно с сезонностью: коньки (+643%, средний чек — 561₴)

лыжи и сноуборды (+440%, 959₴)

светильники (+143%, 442₴)

товары для хоккея (+130%, 788₴)

головные уборы (+95%, 319₴). Бренды с быстрой доставкой На OLX в период с февраля по ноябрь 2020 количество бизнес-клиентов увеличилось на 10% — сейчас на платформе более 32 тыс. магазинов. Ограничение офлайн-торговли спровоцировало «бум» на услуги доставки. Теперь наличие доступной опции получения товара — необходимость для брендов. Чаще всего покупки путешествовали в пределах Киева — в 2020 году их было 120 тыс. Жители столицы охотнее всего пытались минимизировать свои социальные контакты и выбирали получать товары с помощью доставки. Между регионами товары чаще всего путешествовали по следующим направлениям: Киев — Харьков — 33 тыс.; Харьков — Киев — 32 тыс.; Киев — Одесса — 27 тыс.; Киев — Днепр — 26 тыс. Самое длинное расстояние в 2020 году посылки преодолевали из Ужгорода — 652 км в среднем, из Дрогобыча — 538 км и из Мариуполя — 534 км. Предыдущее исследование OLХ Согласно исследованиям OLX стоимость покупки жилья на вторичном рынке в Киеве в 2020 году выросла на 5% - до средней цены свыше 54 тыс. долл. за однокомнатную квартиру. Согласно результатам исследования OLX, по состоянию н февраль 2021 года Украине средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья колеблется от $25 тысяч до $55 тысяч.

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Автор: Елена Коваленко