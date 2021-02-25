Пандемия спровоцировала рост спроса на электронную коммерцию/  фото УНИАН Владимир Гонтар

Пандемия COVID-19 привела к тому, что весной 2020 произошел глобальный рост спроса на электронную коммерцию и удобные опции получения товара.

Об этом сообщает OLX со ссылкой на исследование Shopify Plus тенденций развития электронной коммерции.

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Как говорится в исследовании, с введением локдауна розничные офлайн-магазины были вынуждены закрыться, что в свою очередь сказалось на популярности онлайн-шопинга, который достиг своей максимальной доли от всего мирового ритейла — 16,4%.

На украинском рынке во 2 квартале по сравнению с первым количество покупок онлайн выросло на 24%.

В 3 квартале наблюдался спад на 11%, а накануне новогодних праздников и внедрения январского локдауна — очередной прирост на +29%.

Инфографика OLХ

Средний чек

Средний чек в течение 2020 составлял930 грн, а в 3 квартале он стал расти больше всего — +10% до 953 грн.

2020 в электронной коммерции можно было охарактеризовать резким ростом продаж в неожиданных категориях. Исследование показывает, что онлайн-покупатели стали обращать больше внимания на такие товарные категории, как продукты питания, здоровье и гигиена, а также предметы домашнего обихода.

Что покупают онлайн

Во 2 квартале со стартом карантина по сравнению с предыдущим периодом значительно вырос интерес к следующим товарам:

  • велотранспорт (+136%, средний чек — 772₴)
  • роликовые коньки (+112%, 667₴)
  • садовый инвентарь (+110%, 507₴)
  • детский транспорт (+98%, 899₴)
  • товары для сада и огорода (+97%, 673₴).

Наблюдается также сезонный рост интереса к некоторым категориям (например, товары для сада и огорода), что  связано с пандемией и эпохой new normal ("бум" на персональный транспорт).

В 3 квартале, с первыми ослаблениями ограничений, выросло количество заинтересованных в следующих категориях:

  •  билеты (+318%, средний чек — 763₴)
  • товары для школьников (+121%, 411₴)
  • товары для хоккея (+34%, 749₴)
  • коньки (+30%, 1 361₴)
  •  свадебные аксессуары (+30%, 314₴).

В 4 квартале интерес покупателей был связан преимущественно с сезонностью:

  • коньки (+643%, средний чек — 561₴)
  • лыжи и сноуборды (+440%, 959₴)
  • светильники (+143%, 442₴)
  • товары для хоккея (+130%, 788₴)
  • головные уборы (+95%, 319₴).

Бренды с быстрой  доставкой

На OLX в период с февраля по ноябрь 2020 количество бизнес-клиентов увеличилось на 10% — сейчас на платформе более 32 тыс. магазинов.

Ограничение офлайн-торговли спровоцировало «бум» на услуги доставки. Теперь наличие доступной опции получения товара —  необходимость для брендов.

Чаще всего покупки путешествовали в пределах Киева — в 2020 году их было 120 тыс. Жители столицы охотнее всего пытались минимизировать свои социальные контакты и выбирали получать товары с помощью доставки.

Между регионами товары чаще всего путешествовали по следующим направлениям:

Киев — Харьков — 33 тыс.;

Харьков — Киев — 32 тыс.;

Киев — Одесса — 27 тыс.;

Киев — Днепр — 26 тыс.

Самое длинное расстояние в 2020 году посылки преодолевали из Ужгорода — 652 км в среднем, из Дрогобыча — 538 км и из Мариуполя — 534 км.

Предыдущее исследование OLХ

Согласно исследованиям OLX стоимость покупки жилья на вторичном рынке в Киеве в 2020 году выросла на 5% - до средней цены свыше 54 тыс. долл. за однокомнатную квартиру.

Согласно результатам исследования OLX, по состоянию н февраль 2021 года Украине средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья колеблется от $25 тысяч до $55 тысяч.

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Автор: Елена Коваленко