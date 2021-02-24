Средняя цена одесских однокомнатных квартир — $32 700, двухкомнатных — $46 400, трехкомнатных — $59 400.

В Украине средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья колеблется от $25 тысяч до $55 тысяч.

Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса OLX.

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Согласно результатам исследования, в Днепре средняя цена за квартиру с одной комнатой составляет $26 600, с двумя — $35 500, с тремя — $45 700.

Во Львове стать владельцем своей квартиры можно, купив однокомнатную квартиру за $38 700, двухкомнатную — за $51 800, трехкомнатную — за $63 300.

Средняя цена одесских однокомнатных квартир — $32 700, двухкомнатных — $46 400, трехкомнатных — $59 400.

В Харькове однокомнатная квартира в среднем обойдется в $25 400, двухкомнатная — в $38 900, трехкомнатная — в $52 900.

Цены на жилье в Киеве

Согласно исследованиям OLX стоимость покупки жилья на вторичном рынке в Киеве в 2020 году выросла на 5% - до средней цены свыше 54 тыс. долл. за однокомнатную квартиру.

OLX

OLX - один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. По данным Gemius, cервис является самым посещаемым в стране после Google, Youtube и Facebook. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц.

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Автор: Елена Коваленко