По данным OLX, самое дешевые квартиры в Киеве находятся в Деснянском районе.

Стоимость покупки жилья на вторичном рынке в Киеве в 2020 году выросла на 5% - до средней цены свыше 54 тыс. долл. за однокомнатную квартиру.

Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса OLX.

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«Купить 1-, 2-, 3- комнатную квартиру в Киеве стало на 5% дороже. Средняя цена однушки в Киеве составила 54,6 тыс. долл., двушки — 77,8 тыс. долл., трешки — 110,1 тыс. долл. Дешевле всего обойдется квартира в Деснянском районе. В 2020 году по цене однокомнатной на Печерске можно было приобрести три таких же квартиры в Деснянском или Святошинском районах», - сказано в сообщении.

Отмечается, что вместе с ценами стало расти и предложение. Среди однокомнатных и двухкомнатных – к четвертому кварталу объявлений о продаже прибавилось на 31% и 36% соответственно, тогда как желающих продать трехкомнатные квартиры стало больше лишь на 3%.

Отмечается, что в течение года наиболее выгодным вариантом для покупки однокомнатной квартиры в столице стал Деснянский район — 36,2 тыс. долл. в среднем. До 40 тыс. долл. можно также было отыскать вариант в Святошинском и до 44 тыс. долл. в Соломенском районах. При этом, самые дорогие однокомнатные стабильно остаются на Печерске — 117,3 тыс. долл., в Голосеевском и Шевченковском районе — около 61,8 тыс.

По информации OLX, самые дешевые двухкомнатные квартиры на столичной Троещине - около 49,3 тыс. долл. В других районах столицы вилка цен стартует от 54 тыс. долл.

Самые дешевые трехкомнатные квартиры также выгодно брать в Деснянском районе – в среднем 60 тыс. долл. В Голосеевском, Шевченковском и Печерском объект будет стоить не менее 100 тыс. долл.

Сообщается, что чаще всего покупатели интересовались однокомнатными квартирами в Дарницком и Святошинском районах.

OLX

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Автор: Анна Бредихина