"Интергал Буд" готовит заявление в полицию из-за шантажа и вымогательств со стороны псевдоактивистов (фото)

Одна из крупнейших строительных компаний «Интергал Буд» намерена подать заявление в правоохранительные органы по поводу шантажа и вымогательства крупной суммы денег со стороны псевдоактивистов.

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы компании.

Так, в документе говорится о том, что компания подверглась атаке так называемых активистов, а на самом деле – мошенников, единственная цель которых – получить вознаграждение за прекращение акций протеста.

«Сегодня в один из административных офисов компании «Интергал-Буд» пришли профессиональные шантажисты, которых знают в лицо все игроки строительного рынка. Они побывали на строительных площадках и офисах многих застройщиков. Это несколько общественных организаций – «Стоп беспредел», «Твердыня», действиями которых руководят Сергей Мельниченко и Юрий Федоренко. Но нам точно известно, кто стоит за этими людьми», - говорится в заявлении пресс-службы.

В «Интергал Буд» отмечают, что к руководителям компании неоднократно обращались определенные люди, которые называют себя представителями активистов, но их настоящей целью было получить вознаграждение за прекращение акций. Речь шла о суммах в сотни тысяч долларов США за каждый объект.

При этом в компании подчеркивают, что не боятся шантажа и манипуляций этих псевдоактивистов и не намерены выполнять их преступные требования.

«В тяжелые кризисные времена, карантин, когда строительным компаниям особенно важно своевременно выполнять свои обязательства перед покупателями - эти «ходоки» терроризируют ответственного застройщика, руководствуясь своими меркантильными интересами. Откровенно требуют взятки и пытаются заработать, наверное, на выборы», - отмечается в заявлении.

По мнению представителей компании, репутацию строительного рынка в Украине испортили аферы Войцеховского и скандалы с корпорацией «Укрбуд» и банком «Аркада», поэтому сейчас крайне важно защитить легальный бизнес, который работает в этой сфере.

«Подчеркиваем – строительная отрасль является одним из ключевых драйверов развития и восстановления экономики. Мы обращаемся к правоохранительным органам и Киевской городской администрации чтобы они отреагировали на проблему шантажа бизнеса псевдоактивистами. Это системное явление, которое подрывает работу всей строительной отрасли», - подытоживается в заявлении пресс-службы.

Как сообщалось, «Интергал Буд» - одна из крупнейших строительных компаний на рынке Украины с 17-летним стажем. По данным Минфина, за второе полугодие 2019 года компания заняла первое место в рейтинге крупнейших строителей, сдав 2277 квартир площадью почти 131 тыс. метров или 16% от общего количества квартир в столице, построенных в столице за этот период. Несмотря на карантинные ограничения, компания выполнила все свои обязательства перед инвесторами и продолжает работу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram